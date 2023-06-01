Dokunulmazlık fezlekeleri Meclis gündeminde

Seçimin ardından CHP içindeki tartışmalar alevlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim gecesi 'Yola devam' mesajı verdi ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu değişim çağrısı yaptı. Açıklamaların ardından bazı eski CHP'li vekiller de CHP yönetimini eleştirmeye başladı. İmamoğlu'nun yaklaşık 40 il başkanı ve milletvekili aday listelerinden dışlanan isimlerden destek aldığı iddia edildi. Kılıçdaroğlu'nun ise rakibini yalnızlaştırma politikası yürüteceği öne sürüldü.