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Dokunulmazlık fezlekeleri Meclis gündeminde

Meclis'te seçilemeyen milletvekillerinin fezlekeleri de gündemde. Başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere artık vekil olmadığı için dokunulmazlığı kaldırılacak pek çok milletvekili bulunuyor.

10:24 . 1/06/2023 Perşembe
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Meclis

Meclis

Meclis'te yemin töreniyle birlikte dokunulmazlıkların kaldırılması için de düğmeye basılacak. Haklarında fezleke bulunan ve bu dönem milletvekili seçilemeyenlerin dokunulmazlığı düşecek.

Kılıçdaroğlu hakkında 28 fezleke

Bu isimlerin başında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geliyor.

Kılıçdaroğlu hakkında 28 fezleke bulunuyor. Bunlardan 13'ü Cumhurbaşkanına hakaret. İftira, tehdit, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs, kamu görevlilerine hakaret iddiaları da diğer fezlekelerin içeriği.

Meclis Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda rekor sayıda fezleke bekliyor.

Bunların çoğu HDP'liler hakkında. 1800'den fazla fezlekenin 1400'ü HDP'li milletvekillerine ait. CHP'liler hakkında da yaklaşık 300 dosya bulunuyor.

Vekil seçilemeyenlerin dosyası mahkemeye gönderilecek

Meclis'in açılmasının ardından karma komisyonda milletvekili seçilmeyenlerin dosyaları ayrılacak ve savcılıklara iade edilecek.

Savcılık, o fezlekelerde "suç unsuru" görürse iddianameye dönüştürerek mahkemeye gönderebilecek.

Mahkemelerde süren davalar ise kaldığı yerden devam edecek.


#TBMM
#Meclis
#fezleke
#dokunulmazlık
33 dakika önce
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