Mehmet Muş'tan Meral Akşener'in 'siyaset devşirme' sözlerine yanıt: HDP'yi savunma refleksi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM’de gerçekleştirilen partisinin grup toplantısında Gara şehitleri üzerinden AK Parti’yi hedef aldı.
Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şehit annesiyle gerçekleştirdiği telefon görüşmesi için, "Siz, şehit anasını kongreye canlı bağlayıp, felaketten siyaset devşirme peşinde koşabilirsiniz. Biz koşmayız" ifadelerini kullandı.
“Akşener’in sözleri HDP’yi savunma refleksi”
AK Parti Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, söz konusu ifadeleri “Akşener’in hezeyanları” olarak nitelendirip “Terör yandaşlarıyla ortaklığın yol açtığı siyasi felaketin yansıması. Esasen bir çeşit HDP’yi savunma refleksi.” dedi.
Akşener, AK Parti’yi “Felaketten siyaset devşirmekle” suçlamış.
Bu sözler HDP ile örtülü ittifak yapan Akşener’in hezeyanları..
Terör yandaşlarıyla ortaklığın yol açtığı siyasi felaketin yansıması..
Esasen bir çeşit HDP’yi savunma refleksi..
Akşener, AK Parti’yi “Felaketten siyaset devşirmekle” suçlamış.