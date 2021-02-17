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POLİTİKA

Mehmet Muş'tan Meral Akşener'in 'siyaset devşirme' sözlerine yanıt: HDP'yi savunma refleksi

AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, sosyal medya hesabından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “felaketten siyaset devşirme” sözlerine yanıt verdi. Akşener’in açıklamalarını hezeyan olarak nitelendiren Muş, “Terör yandaşlarıyla ortaklığın yol açtığı siyasi felaketin yansıması. Esasen bir çeşit HDP’yi savunma refleksi.” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener (solda), AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş (sağda).
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener (solda), AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş (sağda).

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM’de gerçekleştirilen partisinin grup toplantısında Gara şehitleri üzerinden AK Parti’yi hedef aldı.

Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şehit annesiyle gerçekleştirdiği telefon görüşmesi için, "Siz, şehit anasını kongreye canlı bağlayıp, felaketten siyaset devşirme peşinde koşabilirsiniz. Biz koşmayız" ifadelerini kullandı.

“Akşener’in sözleri HDP’yi savunma refleksi”

AK Parti Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, söz konusu ifadeleri “Akşener’in hezeyanları” olarak nitelendirip “Terör yandaşlarıyla ortaklığın yol açtığı siyasi felaketin yansıması. Esasen bir çeşit HDP’yi savunma refleksi.” dedi.

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