​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Gara şehitleri tepkisi: Hani siz PKK'nın arkasında değildiniz?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Burada konuşma yapan Erdoğan, Gara'da 13 askerin şehit edilmesiyle ilgili konuştu. ABD'ye seslenen ve PKK'nın arkasını kollamakla suçlayan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
- ''ABD'nin yaptığı açıklama evlere şenlik. Hani siz PKK'nın arkasında değildiniz? Siz bal gibi PKK ve YPG'nin yanındasınız arkasındasınız. ''
ABD'nin yaptığı açıklama:
- "ABD, Türk vatandaşlarının Irak'ın Kürdistan Bölgesi'nde öldürülmesinden üzüntü duyuyor. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve son çatışmada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa, bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz."