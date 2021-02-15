​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Gara şehitleri tepkisi: Hani siz PKK'nın arkasında değildiniz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye: Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz, bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Rize 7. Olağan İl Kongresi, Aksaray, Eskişehir ve Konya İl Kongrelerine canlı bağlandı. Terör örgütü PKK'ya destek veren ABD'ye tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz, hani siz PKK'nın yanında değildiniz, hani siz YPG'nin yanında değildiniz, hani siz PYD'nin yanında değildiniz? Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız' şeklinde konuştu.