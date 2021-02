Akşener'in yardımcısı şehitlere sessiz kalıp 14 Şubat'ı kutladı

Kuzey Irak’ta yer alan Gara bölgesinde 10 Şubat tarihinde terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan operasyonlarda 48 terörist öldürüldü.

Duruma ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, operasyonun tamamlandığını ve terör örgütünün mağarada rehin tuttuğu 13 sivili katlettiğini aktardı.

Söz konusu gelişme sonrası birçok siyasetçi sosyal medya hesabından taziye ve lanetleme mesajı yayımladı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erdem’den ilan-ı aşk

İYİ Parti Adalet ve Hukuk Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, sosyal medya hesabından 13 sivilin katledildiği saldırıya ilişkin bir paylaşım yapmadan 14 Şubat Sevgililer Günü’ne ilişkin mesaj paylaştı.

Aşk❤

Sevdiğini senden çok kimsenin sevemeyecegine, sevdiğinden çok kimsenin de seni sevip, koruyamayacağına olan inançla yaşamaktır

Aşk, aldığın her nefesi, her gülüşü, her bir damla yaşı, sevdiğinle paylaşmaktır

Aşk, hayattaki oyun arkadaşını 17'lik yarini bulmaktır❤🧿🌼❤🙏 REKLAM February 14, 2021

“Demirtaş serbest bırakılsın” demişti

Geçtiğimiz aylarda Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı Fetullah Gülen hakkında methiyeler düzdüğü paylaşımları ortaya çıkan Erdem, terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş için de "Serbest bırakılsın" çağrısında bulunmuştu.

OYNAT 00:45 İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem: Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Haber Global'de katıldığı bir programda, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istedi. AİHM'in tepki çeken kararının yerine getirilmesinin gerektiğini söyleyen Erdem ''Demirtaş'ın Demirtaş olması ya da HDP'nin eski Genel Başkanı olması beni ilgilendirmiyor. Ben hukukçu olarak şunu söylüyorum; AİHM bir karar verdiyse, sözleşmede de bir hükmümüz varsa siz ona uyarsınız. Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı. Çünkü sözleşme bunu söylüyor' ifadelerini kullandı.



