Akşener'in yardımcısı şehitlere sessiz kalıp 14 Şubat'ı kutladı

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem: Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Haber Global'de katıldığı bir programda, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istedi. AİHM'in tepki çeken kararının yerine getirilmesinin gerektiğini söyleyen Erdem ''Demirtaş'ın Demirtaş olması ya da HDP'nin eski Genel Başkanı olması beni ilgilendirmiyor. Ben hukukçu olarak şunu söylüyorum; AİHM bir karar verdiyse, sözleşmede de bir hükmümüz varsa siz ona uyarsınız. Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı. Çünkü sözleşme bunu söylüyor' ifadelerini kullandı.



