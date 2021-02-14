Gündem Garadaki operasyonla ilgili Bahçeliden flaş açıklama PKKnın sonu göründü
POLİTİKA

Gara'daki operasyonla ilgili Bahçeli'den flaş açıklama: PKK'nın sonu göründü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gara bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesine ve mücavir alanlara yuvalanmış bölücü teröristleri temizlemek amacıyla 10 Şubat 2021 tarihinde başlayan Pençe Kartal-2 Harekâtı başarıyla icra edilmiştir. Müteakiben kahraman askerlerimizin üslerine intikali emniyetle sağlanmıştır" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklama yaptı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklama yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gara bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine ve mücavir alanlara yuvalanmış bölücü teröristleri temizlemek amacıyla 10 Şubat 2021 tarihinde başlayan Pençe Kartal-2 Harekâtı başarıyla icra edilmiştir. Müteakiben kahraman askerlerimizin üslerine intikali emniyetle sağlanmıştır." dedi.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine ve mücavir alanlara yuvalanmış bölücü teröristleri temizlemek amacıyla 10 Şubat 2021 tarihinde başlayan Pençe Kartal-2 Harekâtı başarıyla icra edilmiştir. Müteakiben kahraman askerlerimizin üslerine intikali emniyetle sağlanmıştır.

Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımızı, Milli Savunma Bakanımızı, komuta heyetimizi ve harekâta katılan bütün kahraman askerlerimizi yürekten kutluyor, hepsine teşekkür ediyorum. Hainlere göz açtırmadılar, manevra sahası bırakmadılar. Nitekim PKK'nın sonu da göründü.

Yapılan açıklamanın devamı şöyle:

"PKK/YPG demek insana ve insanlığa ait olan her değer ve emanetin imhası demektir. Hain örgüt tarafından kaçırılıp bir mağarada alıkonulan on üç sivil vatandaşımızın katledilmesiyle ilgili acı haber milli yüreklere ateş topu gibi düşmüştür. Nihayetinde söz hükmünü kaybetmiştir!

Şehit olan hem kahraman askerlerimize de hem de aziz vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler diliyorum. Başımız Sağolsun diyorum. Mağara katliamının PKK terör örgütü ve destekçilerinin hesaba çekilmesi için bir yol ağzı, bir karar ve kader anı olduğuna inanıyorum.

Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, hiç kimse şablon ve bildik ezberlerin arkasına saklanamayacaktır. Masumların kafalarına kurşun sıkan hainleri kim aklamaya ve arkalamaya yelteniyorsa bilinsin ki cinayetlere taammüden iştirak etmiş demektir. Ve teröristtir.

Herkes tarafını ve tercihini yapmalıdır: Ya hıyanet ya hidayet, ya melanet ya da millet."


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