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POLİTİKA

İYİ Parti'de bir FETÖ skandalı daha: Bahadır Erdem FETÖ'ye methiyeler düzüp darbe gecesi skandal bir çağrı yapmış

İYİ Parti'de FETÖ skandallarının ardı arkası kesilmiyor. İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili iddialar tüm sıcaklığını korurken bu kez de İYİ Parti Adalet ve Hukuk Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in 2012 yılında atılan ve Fethullahçı Terör Örgütü lideri Fethullah Gülen'e methiyeler düzdüğü ve 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi vatandaşlara yaptığı skandal çağrı ortaya çıktı. Yaşanan tüm bu olaylar "İYİ Parti FETÖ'nün mi kontrolünde?" sorusunu akıllara getirdi.

Haber Merkezi Diğer
Bahadır Erdem
Bahadır Erdem

Meral Akşener yönetimindeki İYİ Parti, son zamanlarda sıklıkla gündeme gelen FETÖ iddiaları ile çalkalanıyor. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia etmiş Meral Akşener de Kavuncu'ya sahip çıkmıştı. Tüm bu yaşananlar İYİ Parti ve FETÖ arasındaki kirli ilişkileri deşifre ederken İYİ Parti'den ses getirecek bir hamle geldi.

İYİ Partili Özdağ'dan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu çıkışı: FETÖ'nün yurt dışındaki birimlerinde üst düzey görevler aldı Akşener'i uyarmıştım
OYNAT 03:49
İYİ Partili Özdağ'dan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu çıkışı: FETÖ'nün yurt dışındaki birimlerinde üst düzey görevler aldı Akşener'i uyarmıştım
İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. CNNTürk'te konuşan Özdağ, Kavuncu'nun FETÖ'cü Enver Altaylı'nın yeğeni olduğunu belirterek 'Partiye ilk girmek istediği zaman Meral Akşener'i uyardım. Böylelikle kurucular arasında yer almadı. Ancak daha sonra partiye girerek sözcü oldu ardından da İstanbul il başkanı oldu. Kendisi FETÖ'nün Kazakistan'daki yapılanmasında uzun yıllar görev almış bir isim' ifadelerini kullandı.

Parti yönetimi, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu söyleyen Ümit Özdağ'ı ihraç talebiyle disipline sevk etti.

BİR FETÖ SKANDALI DAHA!

Buğra Kavuncu hakkındaki FETÖ iddiaları ile sarsılan İYİ Parti'de yeni bir skandal daha patlak verdi.

İYİ Parti Adalet ve Hukuk Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in 2012 yılında atılan ve Fethullahçı Terör Örgütü lideri Fethullah Gülen'e methiyeler düzdüğü bir tweeti ortaya çıktı.

Bahadır Erdem'in sosyal medya paylaşımı.

FETÖ'YE METHİYELER: HUMEYNİ'NİN GELİŞİ HİÇ KALIR

Erdem'in 2012 yılında attığı tweette "Fethullah Hoca döndüğünde Havaalanına karşılamaya gidenlerin araba kuyrukları, İzmit'ten Edirne'den başlar. Humeyni'ni İran'a dönüşü hiç kalır" şeklinde yaptığı paylaşım dikkat çekti.

İYİ Parti Adalet ve Hukuk Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in 15 Temmuz 2013 tarihinde FETÖ'cü teröristler tarafından gerçekleştirilen kanlı darbe girişimiyle ilgili attığı bir başka tweet daha gün yüzüne çıktı.

Bahadır Erdem'in sosyal medya paylaşımı.

DARBE GECESİ SKANDAL ÇAĞRI

Bahadır Erdem, hain darbe girişimi gecesi "Gençler ben CNN'den şu anda ayrıldım. Olay çok çok ciddi, evlerinize dönün. Lütfen evdeyseniz de çıkmayın. Yorum yapan tweetler falan atmayın" şeklinde skandal bir çağrı yaptı.

İYİ PARTİ FETÖ'NÜN MÜ KONTROLÜNDE?

2012 yılında Fethullahçı Terör Örgütü lideri Fethullah Gülen'i karşılama hayali kurup methiyeler düzen ve 2016 yılındaki hain darbe girişimi gecesi de vatandaşlara FETÖ'cü ağzıyla çağı yapan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in bu skandallara rağmen sözde milliyetçi bir tabanı olan partide görev alması İYİ Parti FETÖ'nün mü kontrolünde sorusunu akıllara getirdi.

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