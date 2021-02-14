Gündem AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik PKK terör örgütü bir cinayet şebekesi olduğunu yine gösterdi
POLİTİKA

​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: PKK terör örgütü bir cinayet şebekesi olduğunu yine gösterdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: PKK terör örgütü bir cinayet şebekesi olduğunu yine gösterdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "PKK terör örgütü bir cinayet şebekesi olduğunu yine gösterdi. 13 masum vatandaşımızı canice öldürdü. Bu alçak cinayet şebekesine gereken cevabı kahraman askerlerimiz veriyor. 13 masum vatandaşımızın öldürülmesi tüm insanlığa saldırıdır" dedi.

Haber Merkezi DHA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gara'da 13 sivilin terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesi ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Çelik açıklamasında, "PKK terör örgütü bir cinayet şebekesi olduğunu yine gösterdi. 13 masum vatandaşımızı canice öldürdü. Bu alçak cinayet şebekesine gereken cevabı kahraman askerlerimiz veriyor. 13 masum vatandaşımızın öldürülmesi tüm insanlığa saldırıdır. Bu cinayet şebekesi ile hem ülkemizin güvenliğini savunmak hem de insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu cinayet şebekesine silah verenler, kendi ülkelerindeki mahkemelerde bunları aklayanlar, bu cinayetler karşısında sessiz kalanlar cinayetlere ortak oluyorlar" dedi.

Bakan Akar açıkladı: PKK Gara bölgesinde alıkoyduğu 13 vatandaşımızı mağarada şehit etti
GÜNDEM
Bakan Akar açıkladı: PKK Gara bölgesinde alıkoyduğu 13 vatandaşımızı mağarada şehit etti

Çelik, "Bu cinayet şebekesine karşı en kararlı mücadeleyi veriyoruz. Bunlara destek verenlerin ve bu cinayetlere sessiz kalanların siyasi projelerini yok edeceğiz. Masum vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.

Gara'daki operasyonla ilgili Bahçeli'den flaş açıklama: PKK'nın sonu göründü!
GÜNDEM
Gara'daki operasyonla ilgili Bahçeli'den flaş açıklama: PKK'nın sonu göründü!
Abone Ol Google News
Pes dedirten nişan eğlencesi

Pes dedirten nişan eğlencesi

Yasak dinlemediler, maskeleri mendil yapıp halay çektiler.
Görenleri şaşırtıyor

Görenleri şaşırtıyor

​'Durup duamızı ettik'
Garadaki operasyonla ilgili Bahçeliden flaş açıklama: PKKnın sonu göründü

Mağaradaki korkunç infazı Bakan Akar açıkladı

Telefonlarını satıp araba yaptılar

Telefonlarını satıp araba yaptılar

"Sosyal medyada boş zaman harcayacağımıza bunu yaptık"
Yoğun kar uyarısı

Yoğun kar uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Kurtarılan 15<br>denizci İstanbul'da

Kurtarılan 15
denizci İstanbul'da

21 gün sonra özgürlüklerine kavuşan denizciler Türkiye'ye geldi.
Yunan limanlarını paylaştılar

Yunan limanlarını paylaştılar

​Çin ile ABD'nin ardından şimdi de Ruslar.
Termal başkan

Termal başkan

​Aydın'ın Efeler ilçesi filmlere konu olacak siyasi mizaha sahne oldu.
Kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kar yağışı etkisini sürdürüyor

​İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yağış devam ediyor.
Yanıldığını kabul etti

Yanıldığını kabul etti

​ABD Bankası JP Morgan, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti.
Sinop'ta ilginç görüntü

Sinop'ta ilginç görüntü

​Boynuzu tellere takılan afacan keçi gökyüzünde süzüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.