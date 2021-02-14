​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: PKK terör örgütü bir cinayet şebekesi olduğunu yine gösterdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gara'da 13 sivilin terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesi ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Çelik açıklamasında, "PKK terör örgütü bir cinayet şebekesi olduğunu yine gösterdi. 13 masum vatandaşımızı canice öldürdü. Bu alçak cinayet şebekesine gereken cevabı kahraman askerlerimiz veriyor. 13 masum vatandaşımızın öldürülmesi tüm insanlığa saldırıdır. Bu cinayet şebekesi ile hem ülkemizin güvenliğini savunmak hem de insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu cinayet şebekesine silah verenler, kendi ülkelerindeki mahkemelerde bunları aklayanlar, bu cinayetler karşısında sessiz kalanlar cinayetlere ortak oluyorlar" dedi.

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Çelik, "Bu cinayet şebekesine karşı en kararlı mücadeleyi veriyoruz. Bunlara destek verenlerin ve bu cinayetlere sessiz kalanların siyasi projelerini yok edeceğiz. Masum vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.