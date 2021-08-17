Mehmet Özhaseki'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Erdoğan gidince ne olacak kardeşim?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, partisinin Çorum İl Başkanlığında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP başta olmak üzere muhalefetin siyaset anlayışını sert sözlerle hedef alan Özhaseki, Kılıçdaroğlu'nun iki net stratejisi olduğunun altını çizdi.

"ERDOĞAN GİDİNCE NE YAPACAKSINIZ, TÜRKİYE HAYRINA YAPACAK BİR PROGRAMINIZ VAR MI?"

Muhalefetin 'Cumhurbaşkanı Erdoğan gitsin de ne olursa olsun' düşüncesinde olduğunu vurgulayan Özhaseki, "Birincisi Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı ve Erdoğan gitsin de ne olursa olsun. Ne olacak kardeşim. Gidince ne olacak. Gidince ne yapacaksınız. Bir programınız var mı. Türkiye’nin hayrına yapacak bir programınız var mı. Ortaya koyduğunuz somut bir öneriniz var mı? Hayır hayır hayır. Millet sizi seviyor mu? Kaç senedir muhalefettesiniz. Oyunuz artıyor mu? Hayır." ifadelerini kullandı.

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"HDP İLE İTTİFAK OLDUĞUNUZU SÖYLEMEKTEN NEDEN UTANIYORSUNUZ?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçebilmek için CHP'nin herkesle bir araya gelmeye gayret ettiğini vurgulayan Özhaseki, "Bir tarafa İYİ Parti'yi alıyorlar. Bir taraftan da millete söylemekten utandıkları bir parti var. Ama millet çok iyi görüyor. PKK’nın siyasi partisi. Ondan destek aldıklarını da söylemiyorlar. Utanıyorlar. Hatta HDP’liler bunlara çıkışınca 'Ankara, İstanbul’u sayemizde aldınız.' Niye utanıyorsunuz. Buraları sayemizde aldınız dedikleri zaman baktılar ki iş kötüye gidecek, kopacak bunlarda niye olmasın. HDP diye bir parti var. Yarın bir gün bakanlık versek ne olur gibi büyük bir ses çıkaramadılar ama mırıldanmaya başladılar. Öyle bir öfke seli kabardı ki söyleyen 2-3 kişi bile sözünü yuttu. Bir daha tekrar edemedi. 50 yıldır milletin başına bela oldular." şeklinde konuştu.

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OYNAT 02:01 Mehmet Özhaseki'den Kılıçdaroğlu'na: Erdoğan gidince ne olacak kardeşim? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, muhalefetin siyaset anlayışını hedef aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki net stratejisinin olduğunu vurgulayan Özhaseki, 'Birincisi Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı ve Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun. İkincisi de algı operasyonları. Ne olacak kardeşim. Gidince ne olacak. Gidince ne yapacaksınız. Türkiye'nin hayrına yapacak bir programınız var mı. Ortaya koyduğunuz somut bir öneriniz var mı? Hayır hayır hayır.' ifadelerini kullandı. HDP ile yapılan ittifaktan CHP'nin de utanç duyduğunu belirten Özhaseki, 'Bir tarafa iyi Partiyi alıyorlar. Bir taraftan da millete söylemekten utandıkları bir parti var. Ama millet çok iyi görüyor. PKK'nın siyasi partisi. Ondan destek aldıklarını da söylemiyorlar. Utanıyorlar.' dedi. BiP'te paylaş

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"HDP'YE HANGİ BAKANLIĞI VERECEKSİNİZ?"

Terör örgütünün Türkiye'yi bölmeye, parçalamaya çalıştığını vurgulayan Özhaseki, "Evlatlarımızın katili bir siyasi örgüte af ederseniz, terör örgütüne lanet okuyup, terör örgütü diyemeyen meclisteki temsilcilerini nasıl ortak alırsınız. Evlatlarımızın katili değil mi bunlar. Evet. Bunlar nasıl ortak alırsınız, nasıl bakanlık verirsiniz. Hangi bakanlığı vereceksiniz. İçişleri mi? Milli Savunma mı? Milli Eğitim Bakanlığı mı? Nasıl ortak alırsınız" dedi.

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"İKİNCİ STRATEJİLERİ ALGI OPERASYONLARI"

Sözlerinin devamında CHP'nin ikinci stratejisine de değinen Özhaseki, "İkinci stratejileri de algı operasyonları. Algı ne demek. Çok çirkin bir kelime. Hiçbirimiz de olmaması gerekiyor. Yalan demek, iftira demek. Var olmayanı var gibi göstermeye çalışmak. İkiyüzlülük demek. Riyakarlık demek. Son dönemlerin modası da bu. Durmadan söyledikleri şu var, AK Parti önümüzü kesiyor diyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde şu ana kadar 2 bin 179 teklif gitmiş. Büyükşehir Belediyesi diyor ki biz bunları teklif ettik kabul edin. Bizim bunları reddetmemiz lazım değil mi? Biz güçlüyüz ya. Hayır yüzde 98’ine evet demişiz. Ne zaman önünüzü kestik. Yüzde 2 içerisinde yanlış işler var. İki cihan bir araya gelse buna izin vermeyiz. Ama bunların trol ordusu bizimle ilgili algıyı devam ettiriyor. Algı ordusu hücumda ve teyakkuz halinde. Mesela burada beni takip ediyorlar. Ağzımdan yanlış bir şey çıkarsa hemen saldıracaklar ahlaksızca saldıracaklar. Böyle trol orduları var. Ama umurumuzda değil." ifadelerini kullandı.

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"AK PARTİ OLARAK DOĞRULARI SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Özhaseki sözlerinin devamında ise şöyle konuştu:

"Seçimler gelmeden önce dediler ki, Ankara ve İstanbul’un hükümete mi ihtiyacı var dediler. Sonra dediler ki hükümet önümüzü kesiyorlar Bakanlığa sorduk bunlara kendi beklediklerinin üzerinde kaynak aktarılmış. Hergün borçlanma istiyorlar. Recep Tayyip Erdoğan’dan itibaren 25 sene boyunca aynı misyon AK Parti olarak İstanbul’a yaptığımız borç miktarı 21 milyar, 3-5 milyarda müteahhit borç miktarı var. Bunlar ne istemişler peki iki yılda 19 milyar. Bizim ki neredeyse bir milyara tekabül eden borçlanma. Sene sonuna kadar 60 milyara çıkacağını söylüyor grup başkanvekilimiz. Bunların iş görme becerisi de yok. Öz gelirleri artırma cihetinde gayretleri de yok. Bunlar işbaşına gelmeden önce işçinin, emekçinin, alın terine saygısızlık etmeyeceğiz. Kimseyi işten çıkarmayacağız dediler. Hatta çıkaran namussuzdur, şerefsizdir dediler. Peki ne oldu? İstanbul’da 12 bin kişiyi işten çıkardılar. Bunların yerine 18 bin kişi alındı. Hem de ortaklarımız dedikleri adamlarla paylaşım yaparak. Allaha şükürler olsun AK Parti ailesi olarak başta cumhurbaşkanımız ve ekibi doğruları söylemeye devam edeceğiz. Çalışacağız gayret edeceğiz"

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