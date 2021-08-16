Gündem CHP Sözcüsü Faik Öztrak Demirtaşı haksızlığa uğradığı için savunuyoruz
POLİTİKA

CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Demirtaş’ı haksızlığa uğradığı için savunuyoruz

HDP'den gelen "Kimse bizden 31 Mart’taki desteği beklemesin" resti sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'li Selahattin Demirtaş için "Neden içeride?" sorusunu yöneltmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Biz haksızlığa uğrayan herkesin hakkını hukukunu savunduk, savunmaya devam edeceğiz" diyerek Demirtaş'ı haksızlığa uğradığı için savunduklarını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Demirtaş’ı haksızlığa uğradığı için savunuyoruz
CHP Sözcüsü Faik Öztrak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da Kanaat Önderleri Buluşması'nda yaptığı konuşmada, terör propagandası, casusluk, terör örgütü üyeliği, suça yardım ve yataklık suçlamalarıyla yargılanan tutuklu isimlere bir kez daha destek açıklaması yapmış, "Selahattin Demirtaş niye hapiste?" sorusunu yöneltmişti.

"SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Faik Öztrak, terör soruşturmalarında cezaevinde bulunan Demirtaş'ı haksızlığa uğradığı için savunduklarını ve savunmaya devam edeceklerini söyledi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Selahattin Demirtaş’ı haksızlığa uğradığı için savunuyoruz
OYNAT 00:44
CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Selahattin Demirtaş’ı haksızlığa uğradığı için savunuyoruz
HDP'den gelen 'Kimse bizden 31 Mart'taki desteği beklemesin' resti sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Neden içeride?' diye sorarak terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ı savunmuştu.

Konuya ilişkin CHP MYK toplantısı sonrası açıklama yapan CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Selahattin Demirtaş'ı haksızlığa uğradığı için savunduklarını söyleyerek “Biz 'hak, hukuk, adalet' diyerek Ankara'dan İstanbul'a yürümüş partiyiz. Biz haksızlığa uğrayan herkesin hakkını hukukunu savunduk, savunmaya devam edeceğiz. CHP genel başkanı bu ülkede kim haksızlığa uğrarsa onun hakkını aramaya kararlıdır' dedi.

HAKKINI KILIÇDAROĞLU ARAYACAK

CHP MYK toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öztrak, "Biz ‘hak, hukuk, adalet’ diyerek Ankara’dan İstanbul’a yürümüş partiyiz. Biz haksızlığa uğrayan herkesin hakkını hukukunu savunduk, savunmaya devam edeceğiz. CHP genel başkanı bu ülkede kim haksızlığa uğrarsa onun hakkını aramaya kararlıdır" ifadelerini kullanarak Demirtaş'ı savunmayı sürdüreceklerini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş niye hapiste?
GÜNDEM
Kemal Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş niye hapiste?

HDP'NİN RESTİ SONRASI SORMUŞTU

CHP'den Demirtaş açıklamaları, HDP'li Pervin Buldan'ın Millet İttifakı'na resti sonrası geldi. Gaziantep'te yaptığı konuşmada, Buldan, "31 Mart seçimlerinde desteklediğimiz demokratik güç birlikleri kıymetliydi" diyerek ittifakı itiraf etmişti. Buldan, "Bundan sonraki süreçte kimse bizden aynı tavrı beklemesin" ifadesini kullanmıştı.

HDP’li Pervin Buldan’dan Millet İttifakı’na rest: Kimse bizden 31 Mart’taki desteği beklemesin
OYNAT 00:41
HDP’li Pervin Buldan’dan Millet İttifakı’na rest: Kimse bizden 31 Mart’taki desteği beklemesin
CHP ve İYİ Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde HDP ile gerçekleştirdiği ittifakı gizlemeye çalışsa da HDP'den açık bir şekilde ittifak yapıldığına dair açıklamalar gelmeye devam ediyor. Gaziantep'te yaptığı konuşmada, '31 Mart seçimlerinde desteklediğimiz demokratik güç birlikleri kıymetliydi' diyerek ittifakı itiraf eden HDP'li Pervin Buldan, 'Bundan sonraki süreçte kimse bizden aynı tavrı beklemesin' ifadesini kullandı.
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