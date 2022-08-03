Gündem Mersinde eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 2 PKKlı terörist yakalandı
MERSİN

Mersin'de eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 2 PKK'lı terörist yakalandı

Mersin'de eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 2 PKK'lı terörist yakalandı. Adreste 2 ruhsatsız silah, bu silahlara ait 48 fişek, 650 gram esrar ve 49 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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Haber Merkezi AA
Mersinde eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 2 PKKlı terörist yakalandı
İki PKK'lı teröristi hücre evi olarak kullanılan adreste yakaladı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri, çalışma kapsamında, "terör örgütü PKK'ya üyelik", "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma", "birden çok yol kesme" ve "yağma" suçlarından aranan M.E. ve U.B'nin Akdeniz ilçesinde bir konteynerde saklandıkları bilgisine ulaştı.

Operasyon düzenleyen polis, eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 2 PKK'lı teröristi hücre evi olarak kullanılan adreste yakaladı.

Mersin'de eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı yakalandı
OYNAT 00:31
Mersin'de eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı yakalandı
Mersin'de eylem hazırlığında olduğu belirtilen PKK terör örgütü üyesi M.E. ve U.B. operasyonla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, 'PKK terör örgütüne üye olmak', 'tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak', 'birden çok yol kesme ve yağma' suçlarından aranan M.E. ve U.B.'nin Akdeniz ilçesinde, konteynerde saklandığı bilgisiyle harekete geçti. Tespit edilen adrese sabah saatlerinde özel hareket polisinin katılımıyla operasyon düzenlendi. M.E. ve U.B. saklandıkları konteynerde yakalandı. Yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 48 mermiyle 650 gram esrar ve 49 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Ayrıca şüphelilerin geçmiş yıllarda sokak olaylarına karışıp emniyet güçlerine karşı EYP kullandığı belirlendi.

Adreste 2 ruhsatsız silah, bu silahlara ait 48 fişek, 650 gram esrar ve 49 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyete götürülen M.E. ve U.B'nin işlemleri devam ediyor.

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