Mersin'de eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 2 PKK'lı terörist yakalandı

Mersin'de eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı yakalandı

Mersin'de eylem hazırlığında olduğu belirtilen PKK terör örgütü üyesi M.E. ve U.B. operasyonla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, 'PKK terör örgütüne üye olmak', 'tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak', 'birden çok yol kesme ve yağma' suçlarından aranan M.E. ve U.B.'nin Akdeniz ilçesinde, konteynerde saklandığı bilgisiyle harekete geçti. Tespit edilen adrese sabah saatlerinde özel hareket polisinin katılımıyla operasyon düzenlendi. M.E. ve U.B. saklandıkları konteynerde yakalandı. Yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 48 mermiyle 650 gram esrar ve 49 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Ayrıca şüphelilerin geçmiş yıllarda sokak olaylarına karışıp emniyet güçlerine karşı EYP kullandığı belirlendi.