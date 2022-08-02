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ANKARA

Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan kahraman Mehmetçik'in, bölgede terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdiği belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Pençe-Kilit Operasyonunda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Pençe- Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan kahraman Mehmetçik'in, bölgede terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdiği belirtildi.

Ele geçirilen malzemeler şöyle:

"7.62 mm PKMS makineli tüfek, 900 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek mühimmatı, 2 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek yedek namlusu, 2000 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı, 4 adet AK 47 piyade tüfeği ve 23 adet şarjörü, 22 sandık açılmamış piyade tüfeği mühimmatı, 2 adet RPG-7 roketatar, 21 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 16 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 27 adet SPG-9 roket sevk fişeği, 13 adet 82 mm havan mühimmatı, 84 adet bombaatar mühimmatı,1000 adet 5.45 mm mühimmat, 57 mm geri tepmesiz top ve 1 adet sehpası, 2 adet M-16 şarjörü, antitank mayını, 10 adet aydınlatma mayını, 12 adet sis bombası, 24 adet 82 mm hassas tapası,150 m infilaklı fitil, 250 m saniyeli fitil, 2 adet hazırlanmış el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 30 adet EYP yapımında kullanılan devre düzeneği, 20 kilogram amonyum nitrat, 100 elektrikli fünye, 40 fünye, 4 gaz maskesi ve 15 filtre,
1 sabit yaesu telsiz, 1 yaesu telsiz, 2 araç tipi yaesu telsiz, dürbün, 2 termal kıyafet, 3 termal şemsiye."

Trafik cezası iptal edildi: Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar
FOTOĞRAF 9
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Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, Tokat 1. Sulh Ceza Mahkemesi, baktığı bir davada Karayolları Trafik Kanunu'nun 115. maddesinde yer alan \"Türk plakalı araç kullanan yabancı sürücülerin trafik cezaları, cezanın yazıldığı araç sahibinden tahsil edilir.\" hükmünün Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek Yüksek Mahkemeye başvurdu.
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Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, Anayasaya aykırı olduğu sonucuna vardığı kuralı iptal etti.
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GEREKÇE AÇIKLANDI<br><br>Yüksek Mahkemenin gerekçesinde, Anayasanın 38. maddesinin yedinci fıkrasında ceza sorumluluğunun şahsi olduğunun belirtildiği vurgulandı.
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Ceza sorumluluğunun şahsiliğinin Anayasada güvence altına alınan ceza hukukunun temel ilkelerinden birisi olduğuna işaret edilen gerekçede, şunlar kaydedildi:
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\"Cezaların şahsiliğinde amaç, bir kimsenin işlemediği bir fiilden dolayı cezalandırılmamasıdır. Diğer bir ifadeyle kimsenin başka birinin icra ettiği fiil nedeniyle sorumlulukla karşılaşmamasıdır.
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Kural ise Türk plakalı araç kullanan yabancı sürücülerin trafik cezalarının, cezanın yazıldığı araç sahibinden tahsil edilmesini hükme bağlamak suretiyle aracını yabancı sürücülere vermekten başka bir fiili bulunmayan araç sahiplerinin gerçekleştirmediği ya da iştirak etmediği trafik kabahatinden sorumlu tutulmasına ve cezalandırılmasına neden olmaktadır.
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Bu itibarla kural ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Kural, Anayasa'nın 38. maddesine aykırıdır.\"
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Trafik cezası iptal edildi: Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar
Anayasa Mahkemesi, Türk plakalı araç kullanan yabancı sürücülerin trafik cezalarının, araç sahibinden tahsilini öngören kanun hükmünü Anayasaya aykırı bularak iptal etti.

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