Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan kahraman Mehmetçik'in, bölgede terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdiği belirtildi.

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