Gara'da iki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.
Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz."
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.
Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz.#MSB pic.twitter.com/sdZFUPrthK
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.