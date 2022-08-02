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ANKARA

Gara'da iki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Garada iki PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
MSB

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.

Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz."

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