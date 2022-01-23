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Meteorolojiden dört il için çığ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulundu.

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Haber Merkezi AA
Meteorolojiden dört il için çığ uyarısı
Foto/arşiv

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, bazı çevrelerde belli aralıklarla karlı olacak.

Bitlis ile Muş çevrelerinde gece yoğun kar, buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi görülecek.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, yüksek kesimlerde kuvvetli esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın, sıfırın altında olmak üzere Van'da 1, Hakkari'de 2, Bitlis ve Muş'ta 5 derece olması bekleniyor.

Eğimli ve dik yamaçlarda çiğ riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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