Meteorolojiden İstanbul için yeni uyarı: Kuvvetli kar yağışı bekleniyor

İstanbul İzlanda kışı etkisine girdi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı. İstanbul’da gece saatlerinde başlayan kar kentin genelini beyaza bürüdü. Çocuklar aileleriyle birlikte karın keyfini kar topu oynayarak çıkarırken sürücüler ise yollarda zor anlar yaşadı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada bir hafta sürecek kar yağışı için yeni uyarılar geldi.

VALİ YERLİKAYA'DAN DA UYARI GELDİ

İstanbul Valisi Yerlikaya, İstanbul'da yoğun kar yağışının beklendiğini belirterek sosyal medya hesabından "Meteoroloji Bölge Müdürümüzün verdiği bilgilere göre İstanbul'da bu gece kuvvetli kar ve gök gürültülü kar sağanağı. Yarın (Pazar) akşam saatlerine kadar yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, don, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı tedbiri elden bırakmayalım" mesajıyla uyarılarda bulundu.

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FOTOĞRAF 29 Konya'da akşam saatlerinde başlayan yoğun kar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şehirlerarası karayollarında etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara sebep oldu. Kar nedeniyle saat 23.50 itibariyle kenti Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aksaray ve Isparta'ya bağlayan karayolları ulaşıma kapanırken, Konya- Karaman yolunda ise ulaşım devam etti. Bölge trafik ekipleri tarafından Konya-Ankara, Konya-Aksaray, Konya-Antalya, Konya-Afyonkarahisar, Konya-Beyşehir ve Konya-Adana kara yollarında araç geçişi durduruldu. Beyşehir-Konya arasındaki karayolu güzergahında etkisini gösteren yoğun kar yağışı, kar fırtınası ve buzlanma dolayısıyla ulaşım her iki yönden de araç trafiğine kapatıldı. Beyşehir kent merkezinde TOKİ kavşağında önlem alan trafik ekipleri de Beyşehir-Konya Karayolu’nu saat 23.00’ten itibaren tüm araçların geçişine kapattı. Beyşehir kent merkezinden Konya istikametine gidecek araçların geçisine izin verilmezken, Konya yönüne gitmek isteyen araçlar, Beyşehir Kültür ve Yaşam Merkezi önündeki kavşaktan geriye çevriliyor. Çekici gibi araçlar ise Beyşehir Kültür ve Yaşam Merkezi’nin otoparkında bekletilirken, yolcu otobüsleri dinlenme tesislerine yönlendirilmeye başlandı. Erzincan’ı Refahiye üzerinden Sivas’a bağlayan şehirlerarası kara yolunda gece saatlerinde başlayan kar yağışı rüzgârın etkisiyle tipiye dönüştü. Tipi nedeniyle 2190 rakımlı kara yolunun Kızıldağ güzergahı çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Güzergahtaki kontrol noktalarında bekleyen polis ve jandarma ekipleri, bölgeden hiç bir aracın geçişine izin vermedi. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Çorum-Ankara ve Çorum-Samsun karayolunda ulaşımda aksamalar yaşadı. Çok sayıda TIR ve otomobil yolda kalırken, yolda kalanların yardımına jandarma, karayolları, AFAD ekipleri ile Çorum Offroad Arama ve Kurtarma Derneği (ÇOROOF) üyeleri koştu. Arazili araçları olan ekipler bölgede kara saplanan TIR ve otomobilleri çekerek yolun tekrar araç trafiğine açılmasını sağladı. Dernek üyeleri köy yollarında mahsur kalan 112 Acil Sağlık ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda aracı kar ve tipiye rağmen halatla çekerek, bulunduğu yerden çıkardı. Aksaray’da akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı gece saat 23.30 sıralarında yerini kar yağışına bıraktı. Şiddetli bir şekilde başlayan kar yağışı saatlerce etkisini sürdürürken tipinin de etkili olması kenti kısa sürede beyaza bürüdü. Aksaray - Konya, Ankara, Nevşehir ve Adana Karayolları gidişli gelişli olmak üzere tüm araç trafiğine kapatılırken, kentte tüm ilçe, belde ve köy yolları da kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı. Polis ve jandarma ekipleri karayolları başta olmak üzere kentin tüm güzergahlarında görev aldı. Polis ekipleri karayollarında duba ve şeritlerle yolları tamamen trafiğe kapatılırken hiçbir aracın geçişine izin verilmedi. Kamyon ve tır gibi tonajlı araçlar ise bölgede bulunan en yakın dinlenme tesislerine yönlendirildi. Özellikle Aksaray - Nevşehir ve Konya Karayolunda görüş mesafesi yer yer 2 metreye kadar düştü. Kent genelinde kar yağışı ve tipi halen etkisini sürdürürken tüm ekipler yollarda güvenlik önlemine devam ediyor. Yozgat’ta etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerden ulaşımda da aksamalara neden oldu. Yozgat-Ankara, Yozgat-Sivas ve Yozgat-Çorum karayolunda çok sayıda tır ve hususi otomobil yolda kaldı. Yozgat’ta etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerden ulaşımda da aksamalara neden oldu. Yozgat-Ankara, Yozgat-Sivas ve Yozgat-Çorum karayolunda çok sayıda tır ve hususi otomobil yolda kaldı. Yozgat’ta etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerden ulaşımda da aksamalara neden oldu. Yozgat-Ankara, Yozgat-Sivas ve Yozgat-Çorum karayolunda çok sayıda tır ve hususi otomobil yolda kaldı. Yozgat’ta etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerden ulaşımda da aksamalara neden oldu. Yozgat-Ankara, Yozgat-Sivas ve Yozgat-Çorum karayolunda çok sayıda tır ve hususi otomobil yolda kaldı. Karabük’ün Eskipazar ilçesi Kemikli rampalarında etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Karabük’ün Eskipazar ilçesi Kemikli rampalarında etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Karabük’ün Eskipazar ilçesi Kemikli rampalarında etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Nevşehir Aksaray güzergahında etkisini gösteren yoğun kar yağışı, fırtına ve buzlanma nedeniyle ulaşım her iki yönden de araç trafiğine kapatıldı. Nevşehir - Aksaray il sınırında bulunan Alayhan mevkiindeki yoğunun kar yağışı ve kar fırtınası nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Türkiye kar esareti altında: Yüzlerce araç yollarda mahsur kaldı Meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen ikinci soğuk hava dalgası tüm yurdu etkisi altına aldı. Gece saatlerinde şiddetini artıran kar yağışının ardından çok sayıda karayolu ulaşıma kapanırken yüzlerce araç da yollarda mahsur kaldı. BiP'te paylaş

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METEOROLOJİ YENİ HAVA DURUMU RAPORUNU YAYIMLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın Doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu(Sivas hariç), Batı Karadeniz'in kuzey ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Muş, Bingöl, Bitlis, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın batı kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don görüleceği tahmin ediliyor.

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HAVA SICAKLIĞI

Ülkemizin batı bölgeleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde mevsim normallerinin 4-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Marmara ve Batı Karadeniz'de kuzeyli, Ege ve İç Anadolu'nun kuzey ve batısında önceleri güneyli, zamanla kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE YOĞUN KAR UYARISI

Yağışların; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu(Sivas hariç), Batı Karadeniz'in kuzey ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Muş, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın batı kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgarın; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına ve kuvvetli fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI

Tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Ege ve Akdeniz Bölgelerinin kıyılarında ve iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise orta ve yer yer kuvvetli zirai don olayı beklendiğinden çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

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FOTOĞRAF 28 İstanbul'da gece saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı D-100 Karayolunu ve birçok ana caddeyi beyaza bürüdü. Kadıköy'de Boğa Heykeli çevresinde fotoğraf çekilip karın tadını çıkartan vatandaşlar kameraya yansıdı. Yağış sebebiyle yolların karla dolması, kar lastiği olmayan bazı sürücülere zor anlar yaşattı. Bir otomobil sürücüsü hafif eğimli bir yokuştan çıkamayınca, otomobil içerisinde bulunan yolcular araçtan inip itmeye başladı. Vatandaşlar kar lastiği olmayan otomobili iterken kameraya da poz verdi. <br> İstanbul Anadolu yakasında kar etkisini gösterdi İstanbul Anadolu yakasında kar etkisini gösterdi İstanbul Anadolu yakasında kar etkisini gösterdi İstanbul Anadolu yakasında kar etkisini gösterdi İstanbul Anadolu yakasında kar etkisini gösterdi İstanbul Anadolu yakasında kar etkisini gösterdi İstanbul’da gece saatlerinde başlayan kar kentin genelini beyaza bürüdü. Küçükçekmece’de çocuklar aileleriyle birlikte kartopu oynayarak, kimisi kayarak kimisi de parka çıkıp halay çekerek karın keyfini çıkardı. İstanbul’da gece saatlerinde başlayan kar kentin genelini beyaza bürüdü. Küçükçekmece’de çocuklar aileleriyle birlikte kartopu oynayarak, kimisi kayarak kimisi de parka çıkıp halay çekerek karın keyfini çıkardı. İstanbul’da gece saatlerinde başlayan kar kentin genelini beyaza bürüdü. Küçükçekmece’de çocuklar aileleriyle birlikte kartopu oynayarak, kimisi kayarak kimisi de parka çıkıp halay çekerek karın keyfini çıkardı. İstanbul’da gece saatlerinde başlayan kar kentin genelini beyaza bürüdü. Küçükçekmece’de çocuklar aileleriyle birlikte kartopu oynayarak, kimisi kayarak kimisi de parka çıkıp halay çekerek karın keyfini çıkardı. İstanbul’da gece saatlerinde başlayan kar kentin genelini beyaza bürüdü. Küçükçekmece’de çocuklar aileleriyle birlikte kartopu oynayarak, kimisi kayarak kimisi de parka çıkıp halay çekerek karın keyfini çıkardı. İstanbul’da gece saatlerinde başlayan kar kentin genelini beyaza bürüdü. Küçükçekmece’de çocuklar aileleriyle birlikte kartopu oynayarak, kimisi kayarak kimisi de parka çıkıp halay çekerek karın keyfini çıkardı. İstanbul'da yoğun kar yağışı: Yollar beyaza bürününce sürücüler zor anlar yaşadı İstanbul Anadolu Yakası'nda bir anda etkisini gösteren kar yağışı yolları beyaza bürüdü. Kimileri fotoğraf çekilerek karın tadını çıkartırken, kar lastiği olmayan sürücüler zor anlar yaşadı.



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MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BURSA °C, 0°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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KOCAELİ °C, 1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Denizli, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, -5°C

Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı

DENİZLİ °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı

İZMİR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 1°C

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Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Doğu Akdeniz'in doğusunda kıyı kesimlerinde de kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, doğusunda kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 10°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

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ANTALYA °C, 9°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HATAY °C, 8°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, -3°C

Çok bulutlu, ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ve doğusunda (Sivas hariç) kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-90 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

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ANKARA °C, -4°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, -4°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

KAYSERİ °C, -4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KONYA °C, -4°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin kar şeklinde olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli(40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

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BOLU °C, -4°C

Çok bulutlu, ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, -3°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

SİNOP °C, 5°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 2°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Orta Karadeniz ve Giresun çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli(40-90 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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BAYBURT °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

SAMSUN °C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

TOKAT °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

TRABZON °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Van ve Iğdır hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısı ile Muş, Bingöl ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına ve kuvvetli fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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BİNGÖL °C, -3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu , kar yağışlı

MALATYA °C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

VAN °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Diyarbakır'ın batı kesimlerinin kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

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DİYARBAKIR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

MARDİN °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı

SİİRT °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı

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