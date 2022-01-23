Gündem Sıcaklıklar eksi 30 dereceye inince Tercan Baraj Gölü dondu
ERZİNCAN

Sıcaklıklar eksi 30 dereceye inince Tercan Baraj Gölü dondu

Erzincan’ın Tercan ilçesinde bulunan 8 dönüm alana sahip Tercan Baraj Gölü etkili olan aşırı soğuklardan dolayı dondu.

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Haber Merkezi İHA
Sıcaklıklar eksi 30 dereceye inince Tercan Baraj Gölü dondu
Tercan Baraj Gölü gece saatlerinde eksi 30 dereceyi bulan aşırı soğuk nedeni ile tamamen buz tuttu.

Erzincan-Erzurum kara yolunun 5. kilometresinde bulunan 8 dönüm alan ve 156 milyon metre küp su hacmine sahip Tercan Baraj Gölü gece saatlerinde eksi 30 dereceyi bulan aşırı soğuk nedeni ile tamamen buz tuttu.

İHA

Yaklaşık 25 - 30 santimetreyi bulan buz kalınlığı baraj gölünde yapılmakta olan kültür alabalık kafeslerini buz altında bıraktı.

İHA

Baraj göllünde balık üretimi yapan balıkçılar zor günler yaşarken balıkçıların balık havuzları tekneleri ve diğer ekipmanları buz tabakasının içinde kaldı.

Karda yolda kalınca otomobilde doğum yaptı
FOTOĞRAF 8
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Beyşehir ilçesi Doğanbey Mahallesi Kükürt yaylasında hayvancılıkla uğraşan Havva Cantürk'ün saat 01.00 sıralarında doğum sancıları tuttu.
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Bunun üzerine aile kendi araçlarıyla hastaneye gitmek için yola çıktı, bir taraftan 112 Acil Çağrı Merkezi'nden ambulans istendi.
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Ancak kar yağışı nedeniyle yolun kapanması üzerine Cantürk'ün içinde bulunduğu araç mahsur kaldı.
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Sağlık ekipleri de yolun kapalı olması nedeniyle bölgeye ulaşamayınca, Beyşehir Belediyesi'ne haber verilerek, yolu açmak için çalışma başlatıldı.
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Havva Cantürk ise çalışmalar sırasında otomobilde doğum yaparak kız bebeği dünyaya getirdi. Belediye ekiplerinin 11 kilometrelik yolu açmasının ardından anne ve bebeği ambulansa alınarak Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Yengesi Havva Cantürk'ün araçta doğum yaptığını belirten Mehmet Arat, \"Doğanbey biraz yüksek olduğu için kar yağışından fazla etkilendi. Dayım yaylada hayvancılık yapıyor. Yollarımız da kapalı. Yengemin doğum sancısı başlayınca muhtarımıza ve belediyeye haber verdik. Bir taraftan da ambulansı aradık. Biz de o sırada kendi aracımızla yola çıktı. Doğum arabada gerçekleşti. Sağ olsun belediye ekipleri yolu açınca ambulans ulaştı ve sağlık görevlileri hemen müdahale etti. Anne ve bebeğin durumunun iyi olduğunu söylediler. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırdık. Yardımcı oldukları için Belediye Başkanımız Adil Bayındır ve muhtarımızdan Allah razı olsun\" dedi.
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Yaylada doğum sancısı başladı, karda yolda kalınca otomobilde doğum yaptı
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Yaylada doğum sancısı başladı, karda yolda kalınca otomobilde doğum yaptı
Karda yolda kalınca otomobilde doğum yaptı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yaylada hayvancılık yapan Havva Cantürk'ün doğum sancıları başladı. Kendi araçlarıyla hastaneye gitmek için yola çıkan aile kar nedeniyle yolda mahsur kaldı. Hamile kadın, hastaneye ulaştırılamayınca otomobilde doğum yaparak kız bebek dünyaya getirdi.

İstanbul'da yoğun kar yağışı: Yollar beyaza bürününce sürücüler zor anlar yaşadı
FOTOĞRAF 28
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İstanbul'da gece saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı D-100 Karayolunu ve birçok ana caddeyi beyaza bürüdü.
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Kadıköy'de Boğa Heykeli çevresinde fotoğraf çekilip karın tadını çıkartan vatandaşlar kameraya yansıdı.
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Yağış sebebiyle yolların karla dolması, kar lastiği olmayan bazı sürücülere zor anlar yaşattı.
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Bir otomobil sürücüsü hafif eğimli bir yokuştan çıkamayınca, otomobil içerisinde bulunan yolcular araçtan inip itmeye başladı.
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Vatandaşlar kar lastiği olmayan otomobili iterken kameraya da poz verdi. <br>
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İstanbul Anadolu yakasında kar etkisini gösterdi
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İstanbul Anadolu yakasında kar etkisini gösterdi
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İstanbul Anadolu yakasında kar etkisini gösterdi
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İstanbul Anadolu yakasında kar etkisini gösterdi
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İstanbul Anadolu yakasında kar etkisini gösterdi
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İstanbul Anadolu yakasında kar etkisini gösterdi
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İstanbul’da gece saatlerinde başlayan kar kentin genelini beyaza bürüdü. Küçükçekmece’de çocuklar aileleriyle birlikte kartopu oynayarak, kimisi kayarak kimisi de parka çıkıp halay çekerek karın keyfini çıkardı.
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İstanbul’da gece saatlerinde başlayan kar kentin genelini beyaza bürüdü. Küçükçekmece’de çocuklar aileleriyle birlikte kartopu oynayarak, kimisi kayarak kimisi de parka çıkıp halay çekerek karın keyfini çıkardı.
Title
İstanbul’da gece saatlerinde başlayan kar kentin genelini beyaza bürüdü. Küçükçekmece’de çocuklar aileleriyle birlikte kartopu oynayarak, kimisi kayarak kimisi de parka çıkıp halay çekerek karın keyfini çıkardı.
Title
İstanbul’da gece saatlerinde başlayan kar kentin genelini beyaza bürüdü. Küçükçekmece’de çocuklar aileleriyle birlikte kartopu oynayarak, kimisi kayarak kimisi de parka çıkıp halay çekerek karın keyfini çıkardı.
Title
İstanbul’da gece saatlerinde başlayan kar kentin genelini beyaza bürüdü. Küçükçekmece’de çocuklar aileleriyle birlikte kartopu oynayarak, kimisi kayarak kimisi de parka çıkıp halay çekerek karın keyfini çıkardı.
Title
İstanbul’da gece saatlerinde başlayan kar kentin genelini beyaza bürüdü. Küçükçekmece’de çocuklar aileleriyle birlikte kartopu oynayarak, kimisi kayarak kimisi de parka çıkıp halay çekerek karın keyfini çıkardı.
İstanbul'da yoğun kar yağışı: Yollar beyaza bürününce sürücüler zor anlar yaşadı
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir anda etkisini gösteren kar yağışı yolları beyaza bürüdü. Kimileri fotoğraf çekilerek karın tadını çıkartırken, kar lastiği olmayan sürücüler zor anlar yaşadı.


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