İstanbul beyaza büründü: Çocuklar eğlendi sürücüler zor anlar yaşadı

İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa süre içerisinde bazı ilçeleri beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte olan sürücüler zor anlar yaşarken, sipariş götüren motokuryeler ilerlemekte güçlük çekti. İlerlemekte zorluk çeken motokuryelere vatandaşlar yardıma koştu.

Küçükçekmece'de çocuklar gece yağan karı görünce sokağı çıkıp kartopu oynadılar.

Küçükçekmece’de akşam saatlerinde ani şekilde başlayan kar yağışı yerleri beyaza bürüdü. Karın yağdığını gören çocuk, yaşlı, kadın erkek her kesimden vatandaş kendini dışarı attı. Yoğun yağışa aldırmayan çocuklar sokakta doyasıya kartopu oynarken, kimisi de poşetlerle yokuş olan yollarda kayarak eğlendi.

Parka çıkıp karın altında halay çektiler

Gece geç saatlere kadar sokaklarda eğlenen gençler ise kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı. Yoğun yağışı gören bir grup kadın ise parka çıkarak müzik eşliğinde halay çekti. Okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar ise sokakta hem kartopu oynadı hem kayarak doyasıya eğlendi.

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Yol kapandı araçlar yolda kaldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler aniden buzlanan yolda kaldı. Halkalı Gümrük Yolunda kalan araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken bazı araçlar ise kayarak gidebildi. Kimisi de diğer araçlara çarparak durabildi.

DHA Sultangazi'de yokuş aşağı inen otomobil kaygan yolda kaza yaptı.

Sultangazi'de yokuş aşağı kayan otomobil, bir başka otomobile çarptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Tüm uyarılara rağmen kış lastiği takmayan sürücüler de yolda kaldı.

DHA

E-5 Karayolu’nda kar yağışı sonrası buzlanan yolda bir vatandaşın otomobiliyle birlikte metrelerce kayması ilginç görüntüler oluşturdu.

E-5 Karayolu’nda kar yağışı sonrası buzlanan yolda bir vatandaşın otomobiliyle birlikte metrelerce kayması ilginç görüntüler oluşturdu.

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DHA

Küçükçekmece’de kayan otomobil park halindeki başka bir otomobile çarparak kaçtı

Küçükçekmece’de ara sokakta kayarak park halindeki başka bir araca çarpan otomobil, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Kurtarılan otomobil sürücüsü arkasına bakmadan olay yerinden kaçarken o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Güngören’de ise bir kamyon yokuş aşağı inerken sağa sola kayarak park halindeki araçlara çarptı.