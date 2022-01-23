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İSTANBUL

İstanbul beyaza büründü: Çocuklar eğlendi sürücüler zor anlar yaşadı

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan kar kentin genelini beyaza bürüdü. Çocuklar aileleriyle birlikte karın keyfini kar topu oynayarak çıkarırken sürücüler ise yollarda zor anlar yaşadı.

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Haber Merkezi İHA
İstanbul beyaza büründü: Çocuklar eğlendi sürücüler zor anlar yaşadı
Çocuklar aileleriyle birlikte kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı.

İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa süre içerisinde bazı ilçeleri beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte olan sürücüler zor anlar yaşarken, sipariş götüren motokuryeler ilerlemekte güçlük çekti. İlerlemekte zorluk çeken motokuryelere vatandaşlar yardıma koştu.

Küçükçekmece'de çocuklar gece yağan karı görünce sokağı çıkıp kartopu oynadılar.
Küçükçekmece'de çocuklar gece yağan karı görünce sokağı çıkıp kartopu oynadılar.

Küçükçekmece’de akşam saatlerinde ani şekilde başlayan kar yağışı yerleri beyaza bürüdü. Karın yağdığını gören çocuk, yaşlı, kadın erkek her kesimden vatandaş kendini dışarı attı. Yoğun yağışa aldırmayan çocuklar sokakta doyasıya kartopu oynarken, kimisi de poşetlerle yokuş olan yollarda kayarak eğlendi.

Parka çıkıp karın altında halay çektiler

Gece geç saatlere kadar sokaklarda eğlenen gençler ise kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı. Yoğun yağışı gören bir grup kadın ise parka çıkarak müzik eşliğinde halay çekti. Okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar ise sokakta hem kartopu oynadı hem kayarak doyasıya eğlendi.

Yol kapandı araçlar yolda kaldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler aniden buzlanan yolda kaldı. Halkalı Gümrük Yolunda kalan araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken bazı araçlar ise kayarak gidebildi. Kimisi de diğer araçlara çarparak durabildi.

Sultangazi'de yokuş aşağı inen otomobil kaygan yolda kaza yaptı.
DHA
Sultangazi'de yokuş aşağı inen otomobil kaygan yolda kaza yaptı.

Sultangazi'de yokuş aşağı kayan otomobil, bir başka otomobile çarptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Tüm uyarılara rağmen kış lastiği takmayan sürücüler de yolda kaldı.

DHA

E-5 Karayolu’nda kar yağışı sonrası buzlanan yolda bir vatandaşın otomobiliyle birlikte metrelerce kayması ilginç görüntüler oluşturdu.

E-5 Karayolu’nda kar yağışı sonrası buzlanan yolda bir vatandaşın otomobiliyle birlikte metrelerce kayması ilginç görüntüler oluşturdu.

DHA

Küçükçekmece’de kayan otomobil park halindeki başka bir otomobile çarparak kaçtı

Küçükçekmece’de ara sokakta kayarak park halindeki başka bir araca çarpan otomobil, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Kurtarılan otomobil sürücüsü arkasına bakmadan olay yerinden kaçarken o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Güngören’de ise bir kamyon yokuş aşağı inerken sağa sola kayarak park halindeki araçlara çarptı.

İstanbul'dan kar manzaraları: Kısa sürede beyaza büründü
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İstanbul’da hava sıcaklığının düşmesiyle aralıklarla etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde bazı ilçelerde şiddetlendi.
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İstanbul'dan kar manzaraları: Kısa sürede beyaza büründü
İstanbul'da akşam saatlerinde birçok bölgede kar yağışı etkili oldu. Sultangazi ve Esenler'de lapa lapa yağan kar, ortalığı beyaza büründü.
İstanbul'a İzlanda kışı geliyor: Kuvvetli kar uyarısı yapıldı
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AKOM verilerine göre, 21 Ocak Cuma günü sabah saat 10.00 itibariyle, İstanbul'un büyük bölümünde kuvvetli yağmur, akşam saatlerinde Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de karla karışık yağmur, gece yarısı itibariyle de kentin tümünde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.<br>
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Cumartesi ve pazar da etkili olması beklenen kar yağışının, önümüzdeki hafta ortasına kadar devam edeceği ön görülüyor.<br>
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İstanbul'un büyük bölümünde buzlanma ve don olayları yaşanabileceği değerlendirilirken, bu kar yağışının geçtiğimiz haftalarda yaşanan hafif kar yağışlarının aksine, hayatı olumsuz etkileme ihtimali bulunuyor.<br>
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İstanbul'da nüfusun büyük bölümünün yaşadığı E-5'in altında kalan ilçelerden yüzeyi örtecek şekilde; boğaz çevresi TEM otoyolu arasında kalan kesimler ile TEM'in Kuzeyinde ve yüksek noktalarda yer yer diz seviyesinde bir kar birikmesi yaşanabileceği belirtiliyor.<br>
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AKOM'dan yapılan açıklamada, tüm tedbirlerin alındığı, İstanbulluların soğuk hava ve muhtemel kar yağışı sebebiyle yaşanacak olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olması gerektiği hatırlatıldı.<br>
İstanbul'a İzlanda kışı geliyor: Kuvvetli kar uyarısı yapıldı
İstanbul'un cuma gününden itibaren, İzlanda alçak basın sisteminin etkisi altına girmesi bekleniyor. Tahminlere göre, sıcaklıklar cuma akşam saatlerinden itibaren hissedilir derecede düşecek. Devam eden günlerde de eksi derecelerde seyredecek.

İstanbul beyaza büründü

İstanbul beyaza büründü

Kar yağışı çocukları sevindirdi, sürücülere zor anlar yaşattı.
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