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ZONGULDAK

Meteorolojiden soğuk hava ve yağmur uyarısı: Sıcaklık 10 derece düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Zonguldak, Düzce ve Bartın ve çevresi için soğuk hava ve yağış uyarısında bulundu. Sıcaklığın pazar gününden başlayarak kuzey ve iç kesimlerimizde 6 ila 10 derece düşmesi ve önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesi bekleniyor.

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Haber Merkezi İHA
Meteorolojiden soğuk hava ve yağmur uyarısı: Sıcaklık 10 derece düşecek
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Zonguldak, Düzce ve Bartın ve çevresi için soğuk hava ve yağış bekleniyor. Sıcaklığın pazar gününden başlayarak kuzey ve iç kesimlerimizde 6 ila 10 derece düşmesi ve önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesi bekleniyor.


Yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 24 Ekim Pazar sabah saatlerden itibaren ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Pazar gününden başlayarak kuzey ve iç kesimlerimizde 6 ila 10 derece düşmesi ve önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesi bekleniyor.

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24 Ekim Pazar günü genellikle Karadeniz ve İç Anadolu’ da görülmesi beklenen yağışların Batı Karadeniz kıyı kesimindeki illerimizin (Düzce, Zonguldak, Bartın) kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi tahmin ediliyor.

Kuvvetli meteorolojik hadiselerin meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir” denildi.

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