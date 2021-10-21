Sıcak hava geri geliyor: Beş derece birden artacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAYKAR'a taziye ziyareti: Tarih Özdemir Bayraktar'ı bayraklaştırarak anacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAYKAR tesislerine giderek, vefat eden Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için taziye dileklerini iletti. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, merhum Özdemir Bayraktar'ın İHA ve SİHA'ların kahramanı olduğunu ifade ederek, 'Özdemir Bey ile benim 40 yıla yakın bir mazim var. Biz beraber siyaset yaptık. Özdemir Bey çok nüktedandı. Sizlere de bu nüktelerini fırsat buldukça paylaşmıştır.' dedi.



Afrika seyahati öncesi Özdemir Bayraktar'ı hastanede ziyaret ederek helalleştiğini belirten Erdoğan, 'Tarih Özdemir Bayraktar'ı inanıyorum ki sizlerle beraber bayraklaştırarak anacaktır. Sizler onun kahramanlarısınız. Onlarla beraber bu mücadeleyi ve kahramanlığı birlikte yürüttünüz.' dedi.



Türkiye'nin İHA ve SİHA teknolojisinde dünyada ilk 3'te olduğuna dikkat çeken Erdoğan, 'Afrika'da ve gittiğim her yerde bizden İHA, SİHA ve AKINCI istendi. Şunu bilmeniz lazım ki, dünya sizleri takip ediyor. İHA'da, SİHA'da ve AKINCI'da ne yaptılar? Çünkü siz şu anda ilk 5 demiyorum, ilk 3'ün içindesiniz. Bunu gerçekleştirdiğiniz için bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak sizlerle iftihar ediyorum.' dedi.

