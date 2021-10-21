Sıcak hava geri geliyor: Beş derece birden artacak

Yurdun genelinde yağış beklenmiyor, hava parçalı az bulutlu. Marmara, İç Ege ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yer yer sis görülebilir. Sıcaklıklar ise kuzey ve iç kesimlerde artarak yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.
Denizlerimizde rüzgar çoğunlukla orta kuvvetin altında esiyor. Yalnızca Karadeniz kıyılarında ve Batı Akdeniz’de orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Marmara Bölgesi az bulutlu. Cuma cumartesi de yağış beklenmiyor, az bulutlu bir hava görülecek. Sıcaklık İstanbul’da 18, Edirne’de 20 derece ölçülüyor.
Ege Bölgesinde de yağış yok, önümüzdeki üç gün güneşli hava devam ediyor. Sıcaklıklar bölge genelinde 20-25 derece aralığında seyrediyor.
İL İL HAVA DURUMU
30 DERECE SICAKLIK BEKLENİYOR
Akdeniz Bölgesinde gökyüzü az bulutlu, bol güneşli. Sıcaklık Adana dolaylarında 30 derece ölçülüyor, Cuma günü 2-3 derece yükselmesi bekleniyor.
İç Anadolu Bölgesi de az bulutlu. Sıcaklık Ankara’da 20, Eskişehir’de 18 derece. Cuma günü bölge genelinde 2-3 derece yükselecek.
Karadeniz Bölgesinde ise bugün öğlen saatleri dışında yağış yok.
Hava parçalı az bulutlu. Sıcaklık 15-20 derece aralığında seyrediyor. Cuma cumartesi 2-3 derece yükselerek bölgenin orta ve doğu kesimlerinde 20’li değerlerin üzerine çıkması bekleniyor.
Doğu Anadolu Bölgesinde de hava parçalı az bulutlu. Sıcaklık bölgenin kuzeyinde en yüksek 13-14 derece ölçülüyor. Gece ise sıfırın altında 2-3 derecelere düşüyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU İSTANBUL °C, 18°C
Az bulutlu
ANKARA °C, 20°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
FOTOĞRAF 7
Hindistan’ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde meydana gel sel ve toprak kaymalarında bilanço artıyor.
Selden en kötü etkilenen bölgelerden Kumaon’u ziyaret eden Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami yaptığı açıklamada, sel felaketinin büyük yıkıma yol açtığını, yaraların sarılmasının günler alacağını ifade etti. Dhami, \"Şu ana kadar 46 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin kayıp ve birkaç kişinin de yaralandığına dair bilgi aldık\" ifadelerini kullanarak yaşamını yitirenlerin yakınlarına maddi yardım yapılacağını duyurdu.
Üst düzey polis yetkilisi Nilesh Bharne ise felaketten etkilenen bölgelerde arama-kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü kaydetti. Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF), şimdiye kadar yaklaşık 300 kişiyi kurtarıldığını, çalışmalarda 16 ekibin yer aldığını belirtti.
Uttarakhand eyaletini vuran sel, nehirlerde taşkınlara yol açarken, bazı köprüleri de yıktı. Tarım arazilerinde büyük hasar meydana geldi. Selin yol açtığı toprak kaymaları sonucu kapanan yollarda mahsur kalanların yardımına ise ekipler koşarken, birçok yerde elektrik, telefon ve interneti kesintisi yaşandı.
Hindistan'ı sel vurdu: 46 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında can kaybı 46'ya yükselirken, 11 kişinin kayıp durumda olduğu bildirildi.
FOTOĞRAF 7
17 Mart 2021 tarihinde çıkan yangının yıl dönümü öncesi evleri yanan hak sahiplerine konutların teslim edilmesi planlanıyor.
Artvin’in Yusufeli ilçesi 170 haneli Dereiçi köyünde 17 Mart tarihinde yangın meydana gelmiş, çoğunluğu ahşap olan 42 ev, 64 ahır ve samanlık rüzgar etkisiyle yanarak kullanılmaz hale gelmişti.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Dereiçi köyünde yanan alanları, kentsel dönüşüm alanı ilan ederken, İçişleri Bakanlığı ise yanan alan için afet bölgesi kararı almıştı. Evi yanan ve zarar görenler vatandaşlara yangının hemen ardından eşya, kira ve nakit yardımı yapılırken, yanan evlerin yerine ise AFAD konutları inşa ediliyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Dereiçi köyünde 7 blok şeklinde 96 metrekareden oluşan 42 konut inşa ederken, evlerden ayrı bir bölgede ise 64 ahır ve samanlık yapımı sürüyor.
\"17 Mart tarihinde köyümüzde çıkan yangında devletimiz, bütün bürokrasisiyle yanımızda oldu\" diyen Dereiçi Köyü Muhtarı Sabri Duman, “Köyümüz çok büyük bir yangın afeti yaşadı. Çok büyük tereddüt içindeydik fakat bugün gördük ki bütün tereddütlerimiz devletimiz giderdi. 6 aylık süre zarfında, arazi şartları gereği çok büyük kazı işlemi oldu. Kaba inşaat bitmek üzere, daha sonra iç dizayna geçilecek. 7 blok, 42 konut yapılıyor, 64 adet de çift kat olmak üzere, ahır ve samanlık yapılıyor. 96 metrekare olan evler, köy yaşamına uygun aynı zamanda modern donanıma sahip” dedi.<br>
Duman, yangının çıktığı o günü unutmalarının mümkün olmadığını belirterek \"Ömrüm boyunca o günü hiç unutmayacağım. Köyde evi yanan bir kez yandı ben 42 kez. Kendi acımı unuttum, vatandaşların yardımına koştum. O günü unutmamız mümkün değil. İnşallah yangını yıl dönümü öncesi hak sahipleri evlerine yerleşecekler” diye konuştu.<br>Köy sakinlerinden Mevlüt Coşan ise yetkililere teşekkür ederek “yangın anında köy bakkalında otuyordum haberi geldi çıktık ki her yer yanmış sadece itfaiyeyi beklemekle yetindik. Benim çocuklarımla birlikte 3 evim yandı, şimdi yerine yeni 3 ev yapılıyor emeği geçen herkese teşekkürlerim sunuyorum” ifadelerini kulandı.
Dereiçi köyünde AFAD konutları yükseliyor: Çok büyük tereddütlerimiz vardı devletimiz hepsini giderdi
Çıkan yangında 42 ev ile 64 ahır ve samanlığın kül olduğu Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde AFAD konutlarının yapımı sürüyor.
FOTOĞRAF 18
Kentte etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Van - Bahçesaray yolundaki 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde sabahtan itibaren başlayan kar yağışının şiddeti, öğle saatlerinde arttı.
Kar yağışı nedeniyle Van ve Bahçesaray yönüne gelen bazı sürücüler, yolda kalırken, bölgede etkili olan sis de görüş mesafesini yer yer 10 metreye kadar düşürdü.
Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı bölgede Karayolları ekipleri, çalışma başlattı.
Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki 3 bin 200 metre yüksekliğe sahip Erek Dağı’na mevsimin ilk karı yağdı. Beyaza bürünen Erek Dağı, seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu.
Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki 3 bin 200 metre yüksekliğe sahip Erek Dağı’na mevsimin ilk karı yağdı. Beyaza bürünen Erek Dağı, seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu.
Van'da kar sürprizi: Bir anda bastırdı sürücüler yolda kaldı
Van'da dün akşam etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. 3 bin 200 rakımlı Erek Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışı nedeniyle Van ve Bahçesaray yönüne gelen bazı sürücüler, yolda kalırken, bölgede etkili olan sis de görüş mesafesini yer yer 10 metreye kadar düşürdü.