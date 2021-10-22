Gündem Hava sıcaklığı 10 derece düşecek
ANKARA

Hava sıcaklığı 10 derece düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, hava sıcaklıklarının pazar gününden başlayarak kuzey ve iç kesimlerde 6 ila 10 derece düşmesi, gelecek hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesinin beklendiği belirtildi.

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Haber Merkezi DHA
Hava sıcaklığı 10 derece düşecek! Meteoroloji hava durumu tahminleri
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre pazar günü sabah saatlerinden itibaren ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği bekleniyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının pazar gününden başlayarak kuzey ve iç kesimlerde 6 ila 10 derece düşmesi ve gelecek hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Karla karışık yağmur bekleniyor

Pazar günü Marmara'da, pazar, pazartesi ve salı günleri ise genellikle Karadeniz, İç Anadolu'nun ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile doğusunda görülmesi beklenen yağışların Karadeniz kıyı kesimindeki kuvvetli yağmur ve sağanak, pazartesi ve salı günleri ise Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli meteorolojik hadiselerin meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıların takip edilmesinin önemli olduğu vurgulandı.

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