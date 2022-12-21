Gündem Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı
İSTANBUL

Meteoroloji'den yağmur ve kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Aralık hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağmur, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinde ise kar yağışı bekleniyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı
Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette; sabah saatlerinde Orta Akdeniz’de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 6
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 11
İzmir: Az bulutlu ve açık 16
Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 18
Samsun: Parçalı bulutlu 11
Trabzon: Parçalı bulutlu 11
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 5
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 10

Kar kalınlığı üç metreyi buldu: Kapanan köy yolları yeniden açıldı
GÜNDEM
Kar kalınlığı üç metreyi buldu: Kapanan köy yolları yeniden açıldı

Yoğun kar sonrası tatil haberleri de gelmeye başladı: Beş ilçede eğitime ara verildi
GÜNDEM
Yoğun kar sonrası tatil haberleri de gelmeye başladı: Beş ilçede eğitime ara verildi
Eğlencevergisi sıfırlandı

Eğlence
vergisi sıfırlandı

Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kurtarmak içinzamanla yarıştılar

Kurtarmak için
zamanla yarıştılar

​Bursa'daki yangın sonrası korku dolu anlar.
Zelenskiy savaşın başından beri ilk yurt dışı ziyaretini ABDye yapacak

Zelenskiy savaşın başından beri ilk yurt dışı ziyaretini ABD'ye yapacak

​Yoğun kar sonrası tatil haberleri de gelmeye başladı.

10'u ağır 16 yaralı var: Kayıp kaptan aranıyor.

Elon Musk'tan Twitter için istifa açıklaması.

Kaldıkları pansiyonda ​yedikleri yemekten zehirlendiler.

​İmamoğlu Akşener ile verdiği pozun benzerini Kılıçdaroğlu'yla da verdi ancak CHP'lilerin 'öfkesi' dinmedi.

​Savunma Sanayii İcra Komitesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.

​Küçük partiler aday belirleme sürecinde masada hoşnutsuzluğa yol açıyor.

​NATO uçuşunda radar kilidi attılar.

​Kazada 4 yolcu yaralandı.

​'Tek bir çocuğu bile kaybetme lüksümüz yok'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.