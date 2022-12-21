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KAHRAMANMARAŞ

Yoğun kar sonrası tatil haberleri de gelmeye başladı: Beş ilçede eğitime ara verildi

Havaların soğuması ile birlikte çok sayıda il de beyaza büründü. Olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş'ın Afşin ile Adana'nın Tufanbeyli, Saimbeyli, Aladağ ve Feke ilçelerinde eğitime bugün ara verildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika yoğun kar sonrası tatil haberleri de gelmeye başladı: Beş ilçede eğitime ara verildi
Foto/arşiv

Yurdun bazı bölgelerinde soğuk havanın da etkisiyle kar yağışı etkisini artırdı.

Kar kalınlığının arttığı illerde zaman zaman ulaşımda güçlük yaşandı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Afşin Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde eğitim öğretime 21 Aralık Çarşamba günü ara verildiği belirtildi.

Adana

Adana’nın Tufanbeyli, Saimbeyli ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle tüm okullar 1 gün tatil edildi.

Feke Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada da ilçe merkezi dışındaki yerlerde ve taşımalı eğitime ara verildiği belirtildi.

Aladağ ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilçe genelinde eğitim öğretime bugün ara verildiği belirtildi.

Kaza yapan milyonluk lüks otomobil yanarak küle döndü
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Olay saat 23.45 sıralarında Kadıköy Taşköprü Caddesi köprüaltı mevkiinde meydana geldi.
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İddiaya göre Doğukan T. hakimiyetindeki 34 FTN 475 plakalı Mercedes Maybach markalı ve milyon TL değerinde olan lüks otomobil kontrolden çıkarak yol ayrımında bulunan direğe çarptı.
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Lüks otomobilden kaza sonrası dumanlar yükselmeye başladı. Otomobilden çıkan dumanlar kısa sürede yerini alevlere teslim etti.
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Alev alev yanan milyonluk otomobil kullanılmaz hale geldi. Sürücü Doğukan T. yaralandı.
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Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.
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Sağlık ekipleri ise yaralı sürücü Doğukan T. yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
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Meydana gelen kazadan dolayı cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Yanan araç çekici yardımı ile yoldan kaldırıldıktan sonra trafik tekrardan eski haline döndü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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Kaza yapan milyonluk lüks otomobil yanarak küle döndü
Kadıköy'de kaza yapan lüks otomobilden kısa sürede alevler yükselmeye başladı. Alevlerin sardığı milyonluk otomobil ise kullanılmaz hale geldi.

Anadolu Otoyolu’nda feci kaza: Devrilen TIR'da sıkışan sürücü hayatını kaybetti
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Kaza, Anadolu Otoyolu Sakarya-Kocaeli sınırında Sapanca geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 06 BH 1034 plakalı tıra, aynı istikamette seyir halinde olan Berkan Berber (32) idaresindeki 41 BU 592 plakalı kar tuzu taşıyan tır çarptı.
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Kontrolden çıkan tır devrilerek karşı şeride geçerken sürücü Berber tırın kupasında sıkıştı.
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Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.
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Yapılan ilk müdahale sonrasında sağlık ekipleri, Berber’in hayatını kaybettiğini belirledi.
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Adeta savaş alanına dönen bölgede her iki istikamette uzun araç kuyrukları oluşurken trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
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Devrilen tırın olay yerinden kaldırılma çalışmaları sürerken, araçta bulunan ve yola savrulan kar tuzları da temizleniyor. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Anadolu Otoyolu’nda feci kaza: Devrilen TIR'da sıkışan sürücü hayatını kaybetti
Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde kar tuzu yüklü TIR aynı yönde seyreden farklı bir TIR'a arkadan çarptı. Bariyerleri aşarak karşı şeride devrilen TIR içerisinde sıkışan sürücü feci kazada hayatını kaybetti.

Bursa'da korku dolu anlar: Alev alev yanan binadaki kadını kurtarmak için zamanla yarıştılar
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Yangın, henüz bilinmeyen bir sebeple merkez Osmangazi İlçesi, Yahşibey Mahallesi, 9. Alan sokak üzerinde 3 katlı kullanılmayan bir binada meydana geldi.
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Durumu gören mahalleli yangının kendi bulundukları binalara sıçramasından korkup sokağa dökülürken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etmeye başladı.
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Yangını gören bir vatandaş ise arkadaşı olan Pınar Ateş’in (38) içeride olduğunu söyledi.
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İhbar üzerine kapıyı kıran ve merdivenle içeriye dalan itfaiye erleri, Ateş’in bir odada alevlerden kaçmaya çalıştığını gördü. Zamanla yarışan ekipler mahsur kalan kadını kurtarmayı başardı.
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Yangın ile ilgili bilgi veren Murat Ç., Yangının olduğunu gördüm. Koşarak olay yerine geldim, içeride arkadaşım olduğunu söyledim. Çok şükür durumu iyi ifadelerini kullandı.
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Öte yandan, polis olayla ilgili tahkikat başlatırken, 3 katlı bina kullanılamaz hale geldi.
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Sağlık görevlilerine teslim edilen 38 yaşındaki kadının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kontrol amaçlı Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi.
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Bursa'da korku dolu anlar: Alev alev yanan binadaki kadını kurtarmak için zamanla yarıştılar
Bursa'da 3 katlı bir apartmanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri içeride mahsur kalan kadını kurtarmak için zamanla yarıştı. O anlar kameraya yansırken, mahsur kalan 38 yaşındaki kadın yangından zarar görmeden kurtarıldı.
Eğlencevergisi sıfırlandı

Eğlence
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Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kurtarmak içinzamanla yarıştılar

Kurtarmak için
zamanla yarıştılar

​Bursa'daki yangın sonrası korku dolu anlar.
Zelenskiy savaşın başından beri ilk yurt dışı ziyaretini ABDye yapacak

Zelenskiy savaşın başından beri ilk yurt dışı ziyaretini ABD'ye yapacak

​Yoğun kar sonrası tatil haberleri de gelmeye başladı.

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