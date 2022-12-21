Yoğun kar sonrası tatil haberleri de gelmeye başladı: Beş ilçede eğitime ara verildi Havaların soğuması ile birlikte çok sayıda il de beyaza büründü. Olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş'ın Afşin ile Adana'nın Tufanbeyli, Saimbeyli, Aladağ ve Feke ilçelerinde eğitime bugün ara verildi.

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