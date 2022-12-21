Gündem Kar kalınlığı üç metreyi buldu Kapanan köy yolları yeniden açıldı
HAKKÂRİ

Kar kalınlığı üç metreyi buldu: Kapanan köy yolları yeniden açıldı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinde 3 metreyi bulan karda yol açma çalışması aralıksız devam ediyor. İl özel idaresi yetkilileri, kar yağışı ile birlikte ekiplerin özverili çalışması sonucu köy ve mezra yollarının açıldığını belirtti.

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Haber Merkezi İHA
Kar kalınlığı üç metreyi buldu: Kapanan köy yolları yeniden açıldı
3 metreyi bulan karda yol açma çalışması aralıksız devam ediyor.

Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, zorlu doğa koşullarına meydan okuyor.

Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu yüksek kesimlerde yol açma çalışması yapan karla mücadele ekipleri, Şemdinli Tekelli Fidan bölgesinde de karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

İl özel idaresi yetkilileri, kar yağışı ile birlikte ekiplerin özverili çalışması sonucu köy ve mezra yollarının açıldığını belirterek, üs bölgelerinde ise son yağışlarla birlikte geçit vermeyen yolları zor şartlar altında yeniden ulaşıma açtıklarını belirttiler.

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