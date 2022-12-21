Kar kalınlığı üç metreyi buldu: Kapanan köy yolları yeniden açıldı

Hayat

En uzun gece şiirle geçecek

Esenler’de bir gelenek haline gelen “Şeb-i Yelda’da Şiir” programı, bu yıl da pek çok şair ve şiir dostunu bir araya getirecek. Yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık’ta şiir, gönüllere dokunacak.