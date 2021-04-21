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Gündem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akardan CHP Grup Başkanvekili Engin Altayın sözlerine tepki Türk Silahlı Kuvvetleri milletinin emrinde
POLİTİKA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın sözlerine tepki: Türk Silahlı Kuvvetleri milletinin emrinde

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın bir televizyon programındaki bazı sözlerine tepki gösterdi. Bakan Akar açıklamasında, "Türk Silahlı Kuvvetleri milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akardan CHP Grup Başkanvekili Engin Altayın sözlerine tepki: Türk Silahlı Kuvvetleri milletinin emrinde
Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Havalimanı'nda Altay'ın "Menderes de bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti. Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı, Atatürk'ü Koruma Kanunu yapmak zorunda kaldı ki umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e..." sözlerini değerlendirdi.

CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Menderes benzetmesi: Sonu benzemesin
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CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Menderes benzetmesi: Sonu benzemesin
Amirallerin darbe imalı bildirisinin yankıları hala devam ederken CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan tepki çekecek bir açıklama geldi. Bir televizyon programına konuk olan Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirirken CHP zihniyetini de açığa vurdu. Merhum Başbakan Adnan Menderes'ten örnek veren Altay, 'Umarım Erdoğan da sonu benzemesin Menderes'e' ifadelerini kullandı.


Bakan Akar, şunları kaydetti:

  • "Birçok kez bireysel ve kurumsal olarak ifade ettiğimiz üzere Türk Silahlı Kuvvetleri, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, 'ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı' içinde, görev ve sorumluluklarının bilincinde, milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

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