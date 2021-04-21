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POLİTİKA

CHP'li Engin Altay'a suç duyurusu: Menderes'i örnek verip 'Sonu benzemesin' demişti

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehditleri sonrası başsavcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Altay, Erdoğan'ı hedef aldığı bir konuşmada, darbeciler tarafından idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes'i örnek vererek, "Sonu benzemesin" ifadelerini kullanmıştı.

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CHPli Engin Altaya suç duyurusu: Menderesi örnek verip Sonu benzemesin demişti
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, dün KRT televizyonunda katıldığı canlı yayında darbe zihniyetini dışa vuran bir açıklama yapmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirip, merhum Başbakan Adnan Menderes'ten örnek vererek, "Umarım Erdoğan da sonu benzemesin Menderes'e" ifadelerini kullanmıştı. Hadsiz ifadelerin ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Erdoğan'ın avukatları tehdit içeren sözler sarf ettiği gerekçesiyle Engin Altay hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Altay'a sert tepki: Biz kefenimizi giyerek yola çıktık
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Altay'a sert tepki: Biz kefenimizi giyerek yola çıktık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Altay'a Menderes cevabı: Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık, ama siz ölüm deyince kaçacak delik arayanlardansınız
OYNAT 04:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Altay'a Menderes cevabı: Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık, ama siz ölüm deyince kaçacak delik arayanlardansınız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHPli Engin Altay'ın yaptığı Menderes benzetmesine de cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bir ahlaksız, bir edepsiz benim akıbetimin de Menderes'in akıbeti gibi olabileceğini ümit ettiğini söylüyor. Be ahlaksız, be edepsiz. Biz bu yola çıkarken kefenimizi giyip bu yola çıktık. Biz ölümden korkmadık. Bizim imanımızın gereği ölümü korkutmaktır. Bu yolculuğumuzu da böyle devam ettireceğiz. Ama siz zaten ölüm dendiği zaman kaçacak delik arayanlardansınız' ifadelerini kullandı.

"Tehdit ederek açıkça atılı suçu işledi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede, Altay'ın katıldığı televizyon programında sarf ettiği sözlere yer verildi. Dilekçede, merhum Başbakan Adnan Menderes’in darbeciler tarafından katledildiği anımsatıldı. Menderes’in idam edilmesinin, milletin vicdanında derin yaralar açtığı gibi vesayet odaklarının da Menderes’in akıbetiyle seçilmiş başbakanları ve cumhurbaşkanlarını tehdit ettiği ifade edildi. Altay'ın, şikayete konu açıklamalarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, 27 Mayıs darbesi sonrası idam edilen Menderes'in akıbetiyle tehdit ederek açıkça atılı suçu işlediğine dikkat çekildi.

  • Dilekçede ayrıca, 104 emekli amiral bildirisinde de 'aksi halde' ile başlayan cümle ile vurgulanmaya çalışılan akıbetin 'Menderes'in akıbeti' olduğuna vurgu yapıldı. Bildiride örtülü olarak vurgulanan akıbetin, Engin Altay tarafından da açıkça ifade edildiği belirtildi. Bildirinin içeriği ile Engin Altay’ın açıklamaları arasındaki benzerliğin dikkat çekici olduğu ifade edilerek, Altay'ın açıklamaları ile amirallerin bildirisi arasında bir bağlantı olup olmadığının da araştırılması ve varsa soruşturmanın birlikte yürütülmesi talep edildi


"Biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek çıktık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Altay'a sert tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: "Be ahlaksız be edepsiz. Biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek çıktık. Biz ölümden korkmadık. Bu yolculuğumuzu böyle devam ettireceğiz. Siz ölüm dendiği zaman kaçacak delik arayanlardansınız. Menderes’in akıbetinden hoşnut musunuz? O akıbeti hazırlayan sizlerdiniz. Boşuna gayret etmeyin. 15 Temmuz’da bunu gördük. 15 Temmuz’u hazırlayanlara bu ülkeyi mezar ettik. Genel Başkanın kaçarken biz milli iradeyle birlikte tüm dünyaya selam verdik."

CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Menderes benzetmesi: Sonu benzemesin
OYNAT 00:28
CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Menderes benzetmesi: Sonu benzemesin
Amirallerin darbe imalı bildirisinin yankıları hala devam ederken CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan tepki çekecek bir açıklama geldi. Bir televizyon programına konuk olan Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirirken CHP zihniyetini de açığa vurdu. Merhum Başbakan Adnan Menderes'ten örnek veren Altay, 'Umarım Erdoğan da sonu benzemesin Menderes'e' ifadelerini kullandı.

CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Menderes benzetmesi: Sonu benzemesin
GÜNDEM
CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Menderes benzetmesi: Sonu benzemesin
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