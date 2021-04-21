CHP'li Engin Altay'a suç duyurusu: Menderes'i örnek verip 'Sonu benzemesin' demişti

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, dün KRT televizyonunda katıldığı canlı yayında darbe zihniyetini dışa vuran bir açıklama yapmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirip, merhum Başbakan Adnan Menderes'ten örnek vererek, "Umarım Erdoğan da sonu benzemesin Menderes'e" ifadelerini kullanmıştı. Hadsiz ifadelerin ardından yeni bir gelişme yaşandı.
Erdoğan'ın avukatları tehdit içeren sözler sarf ettiği gerekçesiyle Engin Altay hakkında suç duyurusunda bulundu.
"Tehdit ederek açıkça atılı suçu işledi"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede, Altay'ın katıldığı televizyon programında sarf ettiği sözlere yer verildi. Dilekçede, merhum Başbakan Adnan Menderes’in darbeciler tarafından katledildiği anımsatıldı. Menderes’in idam edilmesinin, milletin vicdanında derin yaralar açtığı gibi vesayet odaklarının da Menderes’in akıbetiyle seçilmiş başbakanları ve cumhurbaşkanlarını tehdit ettiği ifade edildi. Altay'ın, şikayete konu açıklamalarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, 27 Mayıs darbesi sonrası idam edilen Menderes'in akıbetiyle tehdit ederek açıkça atılı suçu işlediğine dikkat çekildi.
- Dilekçede ayrıca, 104 emekli amiral bildirisinde de 'aksi halde' ile başlayan cümle ile vurgulanmaya çalışılan akıbetin 'Menderes'in akıbeti' olduğuna vurgu yapıldı. Bildiride örtülü olarak vurgulanan akıbetin, Engin Altay tarafından da açıkça ifade edildiği belirtildi. Bildirinin içeriği ile Engin Altay’ın açıklamaları arasındaki benzerliğin dikkat çekici olduğu ifade edilerek, Altay'ın açıklamaları ile amirallerin bildirisi arasında bir bağlantı olup olmadığının da araştırılması ve varsa soruşturmanın birlikte yürütülmesi talep edildi
"Biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek çıktık"
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Altay'a sert tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: "Be ahlaksız be edepsiz. Biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek çıktık. Biz ölümden korkmadık. Bu yolculuğumuzu böyle devam ettireceğiz. Siz ölüm dendiği zaman kaçacak delik arayanlardansınız. Menderes’in akıbetinden hoşnut musunuz? O akıbeti hazırlayan sizlerdiniz. Boşuna gayret etmeyin. 15 Temmuz’da bunu gördük. 15 Temmuz’u hazırlayanlara bu ülkeyi mezar ettik. Genel Başkanın kaçarken biz milli iradeyle birlikte tüm dünyaya selam verdik."