Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Altay'a sert tepki: Biz kefenimizi giyerek yola çıktık
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Kendisini merhum Başbakan Adnan Menderes'in akıbeti üzerinden tehdit etmeye kalkan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'a sert tepki gösteren Erdoğan, "Be ahlaksız be edepsiz. Biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek çıktık. Biz ölümden korkmadık. Bu yolculuğumuzu böyle devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, dün KRT televizyonunda katıldığı canlı yayında adeta CHP'nin darbe zihniyetini dışa vuran bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirirken CHP zihniyetini de açığa vuran Altay, merhum Başbakan Adnan Menderes'ten örnek vererek, "Umarım Erdoğan da sonu benzemesin Menderes'e" ifadelerini kullandı. Hadsiz açıklamalara bir tepki de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.
AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Be ahlaksız be edepsiz. Biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek çıktık. Biz ölümden korkmadık. Bu yolculuğumuzu böyle devam ettireceğiz. Siz ölüm dendiği zaman kaçacak delik arayanlardansınız. Menderes’in akıbetinden hoşnut musunuz? O akıbeti hazırlayan sizlerdiniz. Boşuna gayret etmeyin. 15 Temmuz’da bunu gördük. 15 Temmuz’u hazırlayanlara bu ülkeyi mezar ettik. Genel Başkanın kaçarken biz milli iradeyle birlikte tüm dünyaya selam verdik." ifadelerini kullandı.