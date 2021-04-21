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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Altay'a sert tepki: Biz kefenimizi giyerek yola çıktık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Kendisini merhum Başbakan Adnan Menderes'in akıbeti üzerinden tehdit etmeye kalkan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'a sert tepki gösteren Erdoğan, "Be ahlaksız be edepsiz. Biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek çıktık. Biz ölümden korkmadık. Bu yolculuğumuzu böyle devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan CHPli Altaya sert tepki: Biz kefenimizi giyerek yola çıktık
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, dün KRT televizyonunda katıldığı canlı yayında adeta CHP'nin darbe zihniyetini dışa vuran bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirirken CHP zihniyetini de açığa vuran Altay, merhum Başbakan Adnan Menderes'ten örnek vererek, "Umarım Erdoğan da sonu benzemesin Menderes'e" ifadelerini kullandı. Hadsiz açıklamalara bir tepki de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Menderes benzetmesi: Sonu benzemesin
OYNAT 00:28
CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Menderes benzetmesi: Sonu benzemesin
Amirallerin darbe imalı bildirisinin yankıları hala devam ederken CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan tepki çekecek bir açıklama geldi. Bir televizyon programına konuk olan Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirirken CHP zihniyetini de açığa vurdu. Merhum Başbakan Adnan Menderes'ten örnek veren Altay, 'Umarım Erdoğan da sonu benzemesin Menderes'e' ifadelerini kullandı.

" O akıbeti hazırlayan sizlerdiniz"

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Be ahlaksız be edepsiz. Biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek çıktık. Biz ölümden korkmadık. Bu yolculuğumuzu böyle devam ettireceğiz. Siz ölüm dendiği zaman kaçacak delik arayanlardansınız. Menderes’in akıbetinden hoşnut musunuz? O akıbeti hazırlayan sizlerdiniz. Boşuna gayret etmeyin. 15 Temmuz’da bunu gördük. 15 Temmuz’u hazırlayanlara bu ülkeyi mezar ettik. Genel Başkanın kaçarken biz milli iradeyle birlikte tüm dünyaya selam verdik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Altay'a Menderes cevabı: Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık, ama siz ölüm deyince kaçacak delik arayanlardansınız
OYNAT 04:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Altay'a Menderes cevabı: Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık, ama siz ölüm deyince kaçacak delik arayanlardansınız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHPli Engin Altay'ın yaptığı Menderes benzetmesine de cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bir ahlaksız, bir edepsiz benim akıbetimin de Menderes'in akıbeti gibi olabileceğini ümit ettiğini söylüyor. Be ahlaksız, be edepsiz. Biz bu yola çıkarken kefenimizi giyip bu yola çıktık. Biz ölümden korkmadık. Bizim imanımızın gereği ölümü korkutmaktır. Bu yolculuğumuzu da böyle devam ettireceğiz. Ama siz zaten ölüm dendiği zaman kaçacak delik arayanlardansınız' ifadelerini kullandı.


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