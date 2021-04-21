AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Engin Altay'ın 'Menderes benzetmesi'ne tepki: Milli iradeyi ölümle tehdit edenlere meydan okuyoruz

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı merhum Başbakan Adnan Menderes'in akıbeti üzerinden tehdit etmeye kalkmasına tepki yağıyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de CHP'li Altay'a sert bir dille tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın katıldığı televizyon programında sarf ettiği sözlere ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Çelik, şunları kaydetti:

"Milletimiz katliam siyasetine geçit vermez"

"Milli iradeyi ölümle tehdit edenlere meydan okuyoruz. Elinizden geleni ardınıza koymayın! Cumhurbaşkanımızı 'Menderes'in sonu' ile tehdit edenlere diyoruz ki, buyrun gelin, biz burdayız. Siz 'Menderes'in sonu' diye tehdit edin, biz milli irade diyerek dimdik karşınızdayız.

Bu ülkede milli iradeye sadece katledilmeyi layık gören zihniyet hala diri. O kadar büyük acılardan sonra hala değişmiyorlar. 'Menderes'in sonu'nu vadediyorlar milli iradeye. Ama milletimiz bu katliam siyasetine geçit vermez. Millet egemenliğine bir daha asla göz dikemezler."

REKLAM

GÜNDEM CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Menderes benzetmesi: Sonu benzemesin

Altay söz konusu videoda merhum Başbakan Adnan Menderes'in "dinci odaklara yüz verdiğini, ardından Atatürk'ü koruma kanunu yapmak zorunda kaldığını" iddia ederek, "Umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e.." değerlendirmesinde bulunuyor.

OYNAT 00:28 CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Menderes benzetmesi: Sonu benzemesin Amirallerin darbe imalı bildirisinin yankıları hala devam ederken CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan tepki çekecek bir açıklama geldi. Bir televizyon programına konuk olan Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirirken CHP zihniyetini de açığa vurdu. Merhum Başbakan Adnan Menderes'ten örnek veren Altay, 'Umarım Erdoğan da sonu benzemesin Menderes'e' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

GÜNDEM İçişleri Bakanı Soylu'dan CHP'li Engin Altay'ın 'Menderes' benzetmesine sert tepki: Sizi 15 Temmuz'dan beter yaparız!

GÜNDEM AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan CHP'li Engin Altay'a tepki: Kılıcınızın iki tarafının da kestiği o kara günler geride kaldı