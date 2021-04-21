İçişleri Bakanı Soylu'dan CHP'li Engin Altay'ın 'Menderes' benzetmesine sert tepki: Sizi 15 Temmuz'dan beter yaparız!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın televizyon programındaki bazı sözlerine tepki gösterdi.
Altay'ın katıldığı televizyon programında sarf ettiği sözlere ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Soylu, "Tarih fukarası, cahil.. Siyasete, demokrasiye, millete inanmayan, hala darbeyi iktidar aracı gören zavallılar... Menderes'in sonunu Erdoğan'a yakıştırmak. Vallahi sizi, 15 Temmuz'dan beter yaparız..." ifadelerini kullandı.
Tarih fukarası, cahil...
Siyasete, demokrasiye, Millete inanmayan,
Hâlâ darbeyi iktidar aracı gören zavallılar...
"Menderes'in sonunu Erdoğan’a yakıştırmak..."
Vallahi sizi,
15 Temmuz'dan beter yaparız... pic.twitter.com/isJGbQ0B6p
Tarih fukarası, cahil...
Altay söz konusu videoda merhum Başbakan Adnan Menderes'in "dinci odaklara yüz verdiğini, ardından Atatürk'ü koruma kanunu yapmak zorunda kaldığını" iddia ederek, "Umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e.." değerlendirmesinde bulunuyor.