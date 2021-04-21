İçişleri Bakanı Soylu'dan CHP'li Engin Altay'ın 'Menderes' benzetmesine sert tepki: Sizi 15 Temmuz'dan beter yaparız! İçişleri Bakanı Soylu'dan CHP'li Engin Altay'ın 'Menderes' benzetmesine sert tepki: Sizi 15 Temmuz'dan beter yaparız! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın bir televizyon programında yaptığı Menderes benzetmesine sert tepki gösterdi. Altay hakkında 'tarih fukarası ve cahil' olarak bahseden Bakan Soylu, "Siyasete, demokrasiye, millete inanmayan, hala darbeyi iktidar aracı gören zavallılar... Menderes'in sonunu Erdoğan'a yakıştırmak. Vallahi sizi, 15 Temmuz'dan beter yaparız..." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 21 Nisan 2021, 03:04 Son Güncelleme: 21 Nisan 2021, 03:40 AA