AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan CHP'li Engin Altay'a tepki: Kılıcınızın iki tarafının da kestiği o kara günler geride kaldı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın televizyon programındaki bazı sözlerine tepki gösterdi.

Kurtulmuş, "HaddiniBilEnginAltay" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Yine aynı kafa! Yazıktır. Milletin gönlünde ebedileşmiş Şehit Başbakan Menderes'in sonunu hatırlatmaktan bir türlü vazgeçmiyorlar. Unutmayın! Kılıcınızın iki tarafının da kestiği o kara günler geride kaldı." ifadesini kullandı.

Yine aynı kafa! Yazıktır.



Milletin gönlünde ebedileşmiş Şehid Başbakan Menderes’in sonunu hatırlatmaktan bir türlü vazgeçmiyorlar.



Unutmayın!

Kılıcınızın iki tarafının da kestiği o kara günler geride kaldı.#HaddiniBilEnginAltay — Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) April 21, 2021

Altay söz konusu videoda merhum Başbakan Adnan Menderes'in "dinci odaklara yüz verdiğini, ardından Atatürk'ü koruma kanunu yapmak zorunda kaldığını" iddia ederek, "Umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e.." değerlendirmesinde bulunuyor.

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OYNAT 00:28 CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Menderes benzetmesi: Sonu benzemesin Amirallerin darbe imalı bildirisinin yankıları hala devam ederken CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan tepki çekecek bir açıklama geldi. Bir televizyon programına konuk olan Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirirken CHP zihniyetini de açığa vurdu. Merhum Başbakan Adnan Menderes'ten örnek veren Altay, 'Umarım Erdoğan da sonu benzemesin Menderes'e' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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GÜNDEM CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Menderes benzetmesi: Sonu benzemesin

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