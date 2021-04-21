CHP Grup Başkanvekili Engin Altay hakkında 'tehdit' suçundan soruşturma başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Altay'a Menderes cevabı: Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık, ama siz ölüm deyince kaçacak delik arayanlardansınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHPli Engin Altay'ın yaptığı Menderes benzetmesine de cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bir ahlaksız, bir edepsiz benim akıbetimin de Menderes'in akıbeti gibi olabileceğini ümit ettiğini söylüyor. Be ahlaksız, be edepsiz. Biz bu yola çıkarken kefenimizi giyip bu yola çıktık. Biz ölümden korkmadık. Bizim imanımızın gereği ölümü korkutmaktır. Bu yolculuğumuzu da böyle devam ettireceğiz. Ama siz zaten ölüm dendiği zaman kaçacak delik arayanlardansınız' ifadelerini kullandı.