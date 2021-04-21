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Gündem CHP Grup Başkanvekili Engin Altay hakkında tehdit suçundan soruşturma başlatıldı
POLİTİKA

Son dakika: CHP Grup Başkanvekili Engin Altay hakkında 'tehdit' suçundan soruşturma başlatıldı

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay hakkında 'tehdit' suçundan soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine CHP Grup Başkanvekili Engin Altay hakkında "tehdit" suçundan soruşturma başlattı.

Haber Merkezi AA
Son dakika: CHP Grup Başkanvekili Engin Altay hakkında tehdit suçundan soruşturma başlatıldı
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine CHP Grup Başkanvekili Engin Altay hakkında "tehdit" suçundan soruşturma başlattı.

Bir televizyon programına konuk olan Altay, "Umarım Erdoğan da sonu benzemesin Menderes'e" ifadelerini kullanmıştı.


CHP'li Engin Altay'a suç duyurusu: Menderes'i örnek verip 'Sonu benzemesin' demişti
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CHP'li Engin Altay'a suç duyurusu: Menderes'i örnek verip 'Sonu benzemesin' demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Altay'a sert tepki: Biz kefenimizi giyerek yola çıktık
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Altay'a sert tepki: Biz kefenimizi giyerek yola çıktık

CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Menderes benzetmesi: Sonu benzemesin
OYNAT 00:28
CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Menderes benzetmesi: Sonu benzemesin
Amirallerin darbe imalı bildirisinin yankıları hala devam ederken CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan tepki çekecek bir açıklama geldi. Bir televizyon programına konuk olan Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirirken CHP zihniyetini de açığa vurdu. Merhum Başbakan Adnan Menderes'ten örnek veren Altay, 'Umarım Erdoğan da sonu benzemesin Menderes'e' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Altay'a Menderes cevabı: Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık, ama siz ölüm deyince kaçacak delik arayanlardansınız
OYNAT 04:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Altay'a Menderes cevabı: Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık, ama siz ölüm deyince kaçacak delik arayanlardansınız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHPli Engin Altay'ın yaptığı Menderes benzetmesine de cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bir ahlaksız, bir edepsiz benim akıbetimin de Menderes'in akıbeti gibi olabileceğini ümit ettiğini söylüyor. Be ahlaksız, be edepsiz. Biz bu yola çıkarken kefenimizi giyip bu yola çıktık. Biz ölümden korkmadık. Bizim imanımızın gereği ölümü korkutmaktır. Bu yolculuğumuzu da böyle devam ettireceğiz. Ama siz zaten ölüm dendiği zaman kaçacak delik arayanlardansınız' ifadelerini kullandı.


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