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Miras kavgası kanlı bitti: Anne baba ve oğul hayatını kaybetti

Sakarya’nın Erenler ilçesinde akrabalar arasında miras meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybederken, yaralanan saldırgan ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Geçtiğimiz ay akrabalar arasında aynı sebep ile çıkan kavga sebebi ile ayağından vurularak yaralanan Nuran Şanlı, bu kez çıkan kavgada ise hayatını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
Miras kavgası kanlı bitti: Anne baba ve oğul hayatını kaybetti
Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Erenler ilçesi Kamışlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, miras meselesi yüzünden akrabalar arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga esnasında Y.Ş., amcası Saffet Şanlı, yengesi Nuran Şanlı ve kuzeni Gökhan Şanlı’yı tabanca ile vurdu. Saffet Şanlı ve Nuran Şanlı olay yerinde hayatını kaybederken bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İHA

Olayda ağır yaralanan Gökhan Şanlı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Gökhan Şanlı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gözaltına alındı

Olay esnasında yaralanan ve daha sonrasında kaçarak kayıplara karışan şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Anne-baba ve çocuklarının hayatını kaybettiği olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Daha önce de ayağından vurulmuştu

Öte yandan, 5 Mayıs 2021 tarihinde aynı sebepten çıkan ağabey-kardeş kavgasını ayırmak için araya giren Nuran Şanlı silah ile ayağından vurularak hastaneye kaldırılmıştı. Bu kez çıkan kavgada ise Nuran Şanlı hayatını kaybetti.

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