Gündem Avcılarda korku dolu anlar Gece yarısı 7 katlı bir binanın iki balkonu çöktü
İSTANBUL

Avcılar'da korku dolu anlar: Gece yarısı 7 katlı bir binanın iki balkonu çöktü

İstanbul Avcılar’da gece saatlerinde 7 katlı bir binanın ilk iki katındaki balkonda çökme meydana geldi. Korku ve panik yaşayan bina sakinleri sokağa dökülürken olayda herhangi can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Haber Merkezi İHA
Avcılarda korku dolu anlar: Gece yarısı 7 katlı bir binanın iki balkonu çöktü
Yedi katlı bir binanın ilk iki katındaki balkonlar henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü.

İstanbul'daki olay, saat 01:30 sıralarında Avcılar Denizköşkler Mahallesi Muhtar Kazım Akgül Caddesi’nde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 7 katlı bir binanın ilk iki katındaki balkonlarda henüz belirlenemeyen bir sebeple çökme meydana geldi.

İHA

Korku ve panik yaşayan bina sakinleri sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İHA

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Çökme esnasında balkonlarda ve sokakta kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi. Binada bulunan bazı vatandaşlar evlerine dönerken bazıları ise tedbir amaçlı dışarıda konaklayacaklarını belirtti.

İHA

Çökme sonrası binadan etrafa saçılan beton yığınları cadde üstündeki bir otomobile zarar verdi. Zabıta ekipleri bina ve çevresini demir bariyerlerle çevreleyerek çökmenin nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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