​Katliam gibi​ kazada 15 ölü

Kazada hayatını kaybeden Özgür, Rabia ve Ali Baran Görünüş’ün tatil için memleketleri Van’a gittikleri öğrenildi.

Sivas’ın Gölova ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Erzincan D-100 kara yolu Çataklı köyü civarında, Özgür Görünüş (31) idaresindeki 34 NF 9250 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 KJ 6418 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki eşi Rabia (28) ve Ali Baran Görünüş (1), hafif ticari araçtaki Hamza Çelik (63), Gökmen Gündoğdu (36), Eda Nur Çelik (20), Hasret Çelik (76), Necla Dündar (40) ve Burak Efe Dündar (10) hayatını kaybetti.

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İKİ AİLE YOK OLDU

Kazada hayatını kaybeden Özgür, Rabia ve Ali Baran Görünüş’ün tatil için memleketleri Van’a gittikleri öğrenildi. Rabia Görünüş’ün ise 6 aylık hamile olduğu belirtildi. İstanbul’da sağlık görevlisi olarak çalışan Özgür Görünüş ve eşi ile oğlu memleketlerinde toprağa verilecek. Ticari araçta yaşamını yitiren Hamza Çelik ile eşi Hasret Çelik, kızı Necla Dündar, torunları Burak Efe Dündar, Eda Nur Çelik ile Gökhan Gündoğdu’nun İstanbul’dan memleketleri Ağrı’nın Eleşkrit ilçesine gittikleri belirlendi.

OYUNCAKLAR ETRAFA SAÇILDI

Cenazeler, Suşehri ve Gölova’daki hastanelerin morguna kaldırıldı. Kazada araçlardan etrafa saçılan oyuncak arabalar dikkati çekti. Sivas Vali Yardımcısı Yunus Emre Temel, Gölova Kaymakamı Can Atak, Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, Akıncılar Kaymakamı Muhammed Evlice ve İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, olay yerine gelerek bilgi aldı. Kazanın ardında iki araç çekicilerle kaldırılarak, kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Köprüden düştü

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde köprüden düşen otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi. İbrahim Canan yönetimindeki plakalı otomobil, Siverek-Çermik kara yolunun 25’inci kilometresindeki Zenkçür Köprüsü’nden geçtiği sırada kontrolden çıkarak Eskihan Deresi yatağına düştü. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçtaki sürücü İbrahim Canan ile beraberindeki Ali Canan, Rukiye Uzman, Şaziment Korkmaz ve Fatime Canan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenazeler Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BARİYERE SAPLANDI

Balıkesir’de ise Niyazi Cırcır’ın (60) kullandığı otomobil, Balıkesir-Edremit kara yolu Hamas Çakılı mevkisinde virajı alamayarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bariyerin saplandığı otomobilde sıkışan sürücü ile eşi Sabahat ve 7 yaşındaki torunları Ebrar Ela Cırcır ile Münevver Seven, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. 112 Acil Servis ekiplerince Havran Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Ebrar Ela Cırcır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.