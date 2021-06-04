Gündem Katliam gibi kazada 15 ölü
3. SAYFA

Katliam gibi  kazada 15 ölü

Sivas’ta 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3’ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti. 1 yaşındaki çocuğu Ali Baran’la birlikte hayatını kaybeden Rabia Görünüş’ün 6 aylık hamile olduğu öğrenildi. Şanlıurfa’da köprüden düşen otomobildeki 5 kişi can verirken Balıkesir’de meydana gelen kazada da 7 yaşında bir çocuk vefat etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Katliam gibi​ kazada 15 ölü
Kazada hayatını kaybeden Özgür, Rabia ve Ali Baran Görünüş’ün tatil için memleketleri Van’a gittikleri öğrenildi.

Sivas’ın Gölova ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Erzincan D-100 kara yolu Çataklı köyü civarında, Özgür Görünüş (31) idaresindeki 34 NF 9250 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 KJ 6418 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki eşi Rabia (28) ve Ali Baran Görünüş (1), hafif ticari araçtaki Hamza Çelik (63), Gökmen Gündoğdu (36), Eda Nur Çelik (20), Hasret Çelik (76), Necla Dündar (40) ve Burak Efe Dündar (10) hayatını kaybetti.

İKİ AİLE YOK OLDU

  • Kazada hayatını kaybeden Özgür, Rabia ve Ali Baran Görünüş’ün tatil için memleketleri Van’a gittikleri öğrenildi. Rabia Görünüş’ün ise 6 aylık hamile olduğu belirtildi. İstanbul’da sağlık görevlisi olarak çalışan Özgür Görünüş ve eşi ile oğlu memleketlerinde toprağa verilecek. Ticari araçta yaşamını yitiren Hamza Çelik ile eşi Hasret Çelik, kızı Necla Dündar, torunları Burak Efe Dündar, Eda Nur Çelik ile Gökhan Gündoğdu’nun İstanbul’dan memleketleri Ağrı’nın Eleşkrit ilçesine gittikleri belirlendi.

OYUNCAKLAR ETRAFA SAÇILDI

Cenazeler, Suşehri ve Gölova’daki hastanelerin morguna kaldırıldı. Kazada araçlardan etrafa saçılan oyuncak arabalar dikkati çekti. Sivas Vali Yardımcısı Yunus Emre Temel, Gölova Kaymakamı Can Atak, Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, Akıncılar Kaymakamı Muhammed Evlice ve İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, olay yerine gelerek bilgi aldı. Kazanın ardında iki araç çekicilerle kaldırılarak, kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Köprüden düştü

  • Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde köprüden düşen otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi. İbrahim Canan yönetimindeki plakalı otomobil, Siverek-Çermik kara yolunun 25’inci kilometresindeki Zenkçür Köprüsü’nden geçtiği sırada kontrolden çıkarak Eskihan Deresi yatağına düştü. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçtaki sürücü İbrahim Canan ile beraberindeki Ali Canan, Rukiye Uzman, Şaziment Korkmaz ve Fatime Canan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenazeler Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BARİYERE SAPLANDI

Balıkesir’de ise Niyazi Cırcır’ın (60) kullandığı otomobil, Balıkesir-Edremit kara yolu Hamas Çakılı mevkisinde virajı alamayarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bariyerin saplandığı otomobilde sıkışan sürücü ile eşi Sabahat ve 7 yaşındaki torunları Ebrar Ela Cırcır ile Münevver Seven, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. 112 Acil Servis ekiplerince Havran Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Ebrar Ela Cırcır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Abone Ol Google News
Kılıçdaroğlu hariç herkes aday

Kılıçdaroğlu hariç herkes aday

İsmi adaylık için geçenlerin sayısı artıyor.
Belediyeler atık suyu daha iyi arıtmalı

Belediyeler atık suyu
daha iyi arıtmalı

​Marmara Denizi'ni nefessiz bırakan deniz salyaları endişeye yol açtı.
Ruslar doları siliyor

Ruslar doları siliyor

​Rusya ticarette dolar kullanımına son vermek için adım atıyor.
Libya modeline ilk adım

Libya modeline ilk adım

​MGK bildirisiyle İsrail'e net mesajlar veren Ankara, önemli bir adım attı.

TBMM Başkanı ​Şentop'tan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap.
VLP aşıda gönüllü kuyruğu

VLP aşıda gönüllü kuyruğu

Faz-2 çalışmaları için 4 binden fazla kişi gönüllü oldu.

Aşiretlerden PKK’ya rest

Aşiretlerden PKK’ya rest

​Münbiç'te gençlerin zorla silah altına alınması protesto ediliyor.
Meclis içi darbe <br>ve suikast tehdidi

Meclis içi darbe
ve suikast tehdidi

​Netanyahu koltuğunu korumak için düğmeye bastı.
Diplomatik harekat başlıyor

Diplomatik harekat başlıyor

​Terörle mücadelede ikinci kuşak.
Vergi borcuna<br>18 taksitte yapılandırma

Vergi borcuna
18 taksitte yapılandırma

​Milyonlarca vatandaşın beklediği borç yapılandırmada müjdeli haber geldi.
İbadetsiz İslâm olmaz

İbadetsiz İslâm olmaz

​Namazı terk eden toplum çürür.
Karadeniz gazı için ilk temel

Karadeniz gazı için ilk temel

​Filyos'a 780 milyon liralık doğal gaz işletme tesisi.
Halı sahada test ettiler

Halı sahada test ettiler

​Ankesörlü telefon kartları ele verdi.
Kayıp bir buçuk <br>yılda tamamlanacak

Kayıp bir buçuk
yılda tamamlanacak

​Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, önemli açıklamalarda bulundu.
Haysiyetsizce bir iftira

Haysiyetsizce bir iftira

TBMM Başkanı ​Şentop'tan CHP liderine çok sert yanıt.
Bekle bizi İtalya

Bekle bizi İtalya

​A Millilerimiz, Avrupa Şampiyonası'na kazanarak gidiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.