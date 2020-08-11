Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Milli Savunma Bakanlığı açıkladı 5 terörist daha etkisiz hale getirildi
ANKARA

MSB: 5 terörist daha etkisiz hale getirildi - Son dakika

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 3, Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz Pençe Kaplan Operasyonunda, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde belirlenen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

İçişleri Bakanlığı: Van-Çatak kırsalında iki terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı: Van-Çatak kırsalında iki terörist etkisiz hale getirildi

Sekiz PKK’lı öldürüldü
GÜNDEM
Sekiz PKK’lı öldürüldü
Abone Ol Google News
İyi ki varsın Eren

İyi ki varsın Eren

Şehit Eren Bülbül, mezarı başında dualarla anıldı.
Korsan taksicilerden yeni yöntem

Korsan taksicilerden yeni yöntem

​Aylık 10 bin lira ilanıyla çalışacak şoför arıyorlar...
Bundan taviz vermeyiz

Bundan taviz vermeyiz

​Bakan Çavuşoğlu'ndan net Doğu Akdeniz mesajı.

O sene bu sene

O sene bu sene

Müjdeli haber geldi, Fenerbahçe atağa geçti.

Benim hatamı yapmayın

Benim hatamı yapmayın

​Fenerbahçeli eski futbolcu koronavirüse yakalandı
14 ile yağış uyarısı

14 ile yağış uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Yeni bir<br>felaket önlendi

Yeni bir
felaket önlendi

​Dere kenarında yapılan ıslahlar sonuç verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.