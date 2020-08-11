Sekiz PKK’lı öldürüldü

Pençe-Kaplan Operasyonunda 6, Fırat Kalkanı bölgesinde ise 2 terörist öldürüldü. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Irak’taki Haftanin bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lının hava harekatıyla vurulduğunu açıkladı. PKK’ya yönelik operasyonların hız kesmediğini belirten Bakanlık, Twitter hesabından “Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında 6 PKK’lı terörist daha icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi” mesajını paylaştı. Komandoların terör örgütüne geçit vermediğini kaydeden MSB, Suriye’daki operasyonu ise “Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi” şeklinde duyurdu.

GÜNDEM Orman yakan PKK’lılar öldürüldü