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ANKARA

Sekiz PKK’lı öldürüldü

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Haftanin’de süren Pençe-Kaplan Operasyonu’nda 6 PKK’lı hava harekâtlarıyla öldürüldü. Ayrıca Fırat Kalkanı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 2 PKK’lı terörist de etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Haftanin’de tespit edilen PKK’lı grup hava harekatıyla vuruldu.
Haftanin’de tespit edilen PKK’lı grup hava harekatıyla vuruldu.

Pençe-Kaplan Operasyonunda 6, Fırat Kalkanı bölgesinde ise 2 terörist öldürüldü. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Irak’taki Haftanin bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lının hava harekatıyla vurulduğunu açıkladı. PKK’ya yönelik operasyonların hız kesmediğini belirten Bakanlık, Twitter hesabından “Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında 6 PKK’lı terörist daha icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi” mesajını paylaştı. Komandoların terör örgütüne geçit vermediğini kaydeden MSB, Suriye’daki operasyonu ise “Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi” şeklinde duyurdu.

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