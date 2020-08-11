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Gündem İçişleri Bakanlığı Van-Çatak kırsalında iki terörist etkisiz hale getirildi
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Van-Çatak kırsalında iki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Van-Çatak kırsalında iki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Van-Çatak kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

İçişleri Bakanlığı'ndan Van kırsalında düenlenen operasyona ilişkin açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Van-Çatak kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, teröristlerle birlikte 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet M16 piyade tüfeği, 2 adet el bombası, 5 adet kalaşnikof şarjör, 5 adet M16 şarjörü, 150 adet (7.62) mm fişek, 150 adet (5.56) mm fişek ele geçirildiği kaydedildi. Bölgede operasyonun devam ettiği bildirildi.

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