MSB: İşçi alım sınav sonuçları belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanlığına bağlı iş yerlerinde istihdam edilmek üzere 19 Ekim-13 Kasım 2020 tarihleri arasında ve 04 Aralık 2020 tarihinde yapılan işçi alım sınavı sonuçları belli olmuştur. Sınav sonuçlarına http://personeltemin.msb.gov.t... adresinden ulaşabilirsiniz" denildi.

Millî Savunma Bakanlığına bağlı iş yerlerinde istihdam edilmek üzere 19 Ekim-13 Kasım 2020 tarihleri arasında ve 04 Aralık 2020 tarihinde yapılan işçi alım sınavı sonuçları belli olmuştur.



Sınav sonuçlarına https://t.co/pKhsiMtHUI adresinden ulaşabilirsiniz. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 22, 2020

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