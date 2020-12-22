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POLİTİKA

MSB: İşçi alım sınav sonuçları belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı, "Millî Savunma Bakanlığına bağlı iş yerlerinde istihdam edilmek üzere 19 Ekim-13 Kasım 2020 tarihleri arasında ve 04 Aralık 2020 tarihinde yapılan işçi alım sınavı sonuçları belli olmuştur'' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi İHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanlığına bağlı iş yerlerinde istihdam edilmek üzere 19 Ekim-13 Kasım 2020 tarihleri arasında ve 04 Aralık 2020 tarihinde yapılan işçi alım sınavı sonuçları belli olmuştur. Sınav sonuçlarına http://personeltemin.msb.gov.t... adresinden ulaşabilirsiniz" denildi.

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