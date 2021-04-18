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Gündem Milli Savunma Bakanlığı açıkladı 101 sorti uçuş gerçekleştirildi
POLİTİKA

MSB: 'Milli Anadolu Kartalı-2021' eğitimi kapsamında, 101 sorti uçuş gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 101 sorti uçuş gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı 16 Nisan'da tamamlanan 'Milli Anadolu Kartalı-2021' eğitimi kapsamında, 101 sorti uçuş gerçekleştirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
MSB: Milli Anadolu Kartalı-2021 eğitimi kapsamında, 101 sorti uçuş gerçekleştirildi
"Deniz Görev Grubuna Taarruz" eğitimlerinde toplam 101 sorti uçuş gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, "Deniz Görev Grubuna Taarruz" eğitimlerinde toplam 101 sorti uçuş gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 16 Nisan'da tamamlanan "Milli Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi" kapsamında, F-16, F-4E/2020, E-7T (HİK), KC-135R uçakları ve İHA'lar ile Deniz Kuvvetlerine ait TCG GÖKSU ve TCG BORA gemilerinin katılımıyla "Deniz Görev Grubuna Taarruz" eğitimlerinin de icra edildiği belirtildi.

'Milli Anadolu Kartalı-2021' eğitimi kapsamında, 101 sorti uçuş gerçekleştirildi
'Milli Anadolu Kartalı-2021' eğitimi kapsamında, 101 sorti uçuş gerçekleştirildi

Deniz hava iş birliğini geliştirmek amacıyla yapılan eğitimlerde toplam 101 sorti uçuş gerçekleştirildiği vurgulanan paylaşımda, eğitimlerin fotoğraf ve videolarına da yer verildi.

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