MSB açıkladı: Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yapılan açıklama şöyle:

Irak kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek.

Irak kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek. pic.twitter.com/9niDX52wjK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 16, 2021

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