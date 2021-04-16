MSB açıkladı: Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Yapılan açıklama şöyle:
Irak kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek.
Irak kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek. pic.twitter.com/9niDX52wjK
Irak kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek. pic.twitter.com/9niDX52wjK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 16, 2021