MSB paylaştı: Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabındaki paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Hakkari'de bulunan 2'nci Hudut Tugay Komutanlığımız, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen Teröristle Mücadele Harekatı'na kararlılıkla devam ediyor."
Hakkâri’de bulunan 2’nci Hudut Tugay Komutanlığımız, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen Teröristle Mücadele Harekâtı’na kararlılıkla devam ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/oSsu0v63Hh
Hakkâri’de bulunan 2’nci Hudut Tugay Komutanlığımız, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen Teröristle Mücadele Harekâtı’na kararlılıkla devam ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/oSsu0v63Hh— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 17, 2021