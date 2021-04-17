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Gündem MSB paylaştı Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor
HAKKÂRİ

MSB paylaştı: Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de zorlu hava ve arazi şartlarında yürütülen terörle mücadele faaliyetlerini yansıtan fotoğrafları paylaştı.

Haber Merkezi AA
MSB paylaştı: Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor
MSB'nin paylaştığı fotoğraflardan biri.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabındaki paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Hakkari'de bulunan 2'nci Hudut Tugay Komutanlığımız, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen Teröristle Mücadele Harekatı'na kararlılıkla devam ediyor."

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OYNAT 05:03
MSB paylaştı: 'Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı' tüm testleri geçerek tam not aldı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) tarafından üretilen 'Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı'nın (MEMATT) uluslararası standartlardaki tüm sertifikasyon testlerini geçtiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabındaki paylaşımda MEMATT'ın başarıyla geçtiği test aşamalarına ilişkin görüntülere yer verilirken, 'Bağlı kuruluşumuz ASFAT AŞ tarafından üretilen, kardeş ülke Azerbaycan'a ihracatını gerçekleştirdiğimiz MEMATT, Ekim 2020'de Milli Mayın Faaliyet Merkezimiz tarafından uluslararası standartlardaki sertifikasyon testlerine tabi tutuldu ve tüm testleri geçerek tam not aldı' denildi.


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