MSB, 'Suriye Azez Vatan Hastanesi'nin önceki ve son halini paylaştı

Suriye'de terörden arındırılan bölgelerde, dönüşleri teşvik etmek için uygulanan iyileştirme işlemleri devam ediyor.

Terör nedeniyle hasar gören yerler yeniden inşa edilerek hizmete sunuluyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabı üzerinden "Nasıl başladı? Nasıl gidiyor?" notu ile 'Azez Vatan Hastanesi'ne ait görüntüleri yayınladı.

🔹Nasıl başladı? / Nasıl gidiyor?

🔹How it started / How it’s going



Suriye Azez Vatan Hastanesi / Syria Azez Vatan Hospital (2016-2020) pic.twitter.com/fgsU9BmQ5r — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 20, 2020

YENİ GÖRÜNTÜSÜ ESKİ HALİNİ UNUTTURDU

Paylaşımda, şehir hastanesine dönüştürülen alanın 2016 yılındaki görüntüsü ile yenilenmiş görüntüsü yer aldı.

Hastanenin son halini paylaşan Bakanlık, elde edilen başarıyı bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

Azez Vatan Hastanesi, 186 yataklı olarak inşa edilmiş, 8 Ocak 2020'de hizmete açılmıştır. Hastanede toplam 306 personel aktif olarak çalışmaktadır. Hastanede, Acil Sağlık Hizmetleri esnasında kullanılmak üzere ise 2 adet ambulans bulundurulmaktadır.

DÜNYA Terör örgütü YPG/PKK Azez ve Tel Abyad'da sivillere saldırdı: 4 ölü, 22 yaralı