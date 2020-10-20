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Gündem MSB, Suriye Azez Vatan Hastanesinin önceki ve son halini paylaştı
POLİTİKA

MSB, 'Suriye Azez Vatan Hastanesi'nin önceki ve son halini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Suriye Azez Hastanesi'nin önceki ve son halini paylaştı. Terör nedeniyle hasar gören Azez Vatan Hastanesi, 186 yataklı olarak inşa edildi. Hastanede toplam 306 personel aktif olarak çalışıyor.

Haber Merkezi Diğer
Azez Vatan Hastanesi.
Azez Vatan Hastanesi.

Suriye'de terörden arındırılan bölgelerde, dönüşleri teşvik etmek için uygulanan iyileştirme işlemleri devam ediyor.

  • Terör nedeniyle hasar gören yerler yeniden inşa edilerek hizmete sunuluyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabı üzerinden "Nasıl başladı? Nasıl gidiyor?" notu ile 'Azez Vatan Hastanesi'ne ait görüntüleri yayınladı.

YENİ GÖRÜNTÜSÜ ESKİ HALİNİ UNUTTURDU

Paylaşımda, şehir hastanesine dönüştürülen alanın 2016 yılındaki görüntüsü ile yenilenmiş görüntüsü yer aldı.

  • Hastanenin son halini paylaşan Bakanlık, elde edilen başarıyı bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

Azez Vatan Hastanesi, 186 yataklı olarak inşa edilmiş, 8 Ocak 2020'de hizmete açılmıştır. Hastanede toplam 306 personel aktif olarak çalışmaktadır. Hastanede, Acil Sağlık Hizmetleri esnasında kullanılmak üzere ise 2 adet ambulans bulundurulmaktadır.

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