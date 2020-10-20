MSB, 'Suriye Azez Vatan Hastanesi'nin önceki ve son halini paylaştı

Suriye'de terörden arındırılan bölgelerde, dönüşleri teşvik etmek için uygulanan iyileştirme işlemleri devam ediyor.
- Terör nedeniyle hasar gören yerler yeniden inşa edilerek hizmete sunuluyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabı üzerinden "Nasıl başladı? Nasıl gidiyor?" notu ile 'Azez Vatan Hastanesi'ne ait görüntüleri yayınladı.
🔹Nasıl başladı? / Nasıl gidiyor?
🔹How it started / How it’s going
Suriye Azez Vatan Hastanesi / Syria Azez Vatan Hospital (2016-2020) pic.twitter.com/fgsU9BmQ5r
🔹Nasıl başladı? / Nasıl gidiyor?
YENİ GÖRÜNTÜSÜ ESKİ HALİNİ UNUTTURDU
Paylaşımda, şehir hastanesine dönüştürülen alanın 2016 yılındaki görüntüsü ile yenilenmiş görüntüsü yer aldı.
- Hastanenin son halini paylaşan Bakanlık, elde edilen başarıyı bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.
Azez Vatan Hastanesi, 186 yataklı olarak inşa edilmiş, 8 Ocak 2020'de hizmete açılmıştır. Hastanede toplam 306 personel aktif olarak çalışmaktadır. Hastanede, Acil Sağlık Hizmetleri esnasında kullanılmak üzere ise 2 adet ambulans bulundurulmaktadır.