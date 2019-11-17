El Bab’ta bombalı kalleşlik

Terör örgütü PKK/YPG, bombalı saldırılarla sivilleri hedef almaya devam ediyor. Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinin güney ucundaki Bab ilçesi dün patlayıcı yüklü aracın infilak ettirilmesiyle sarsıldı. İlçe merkezinde bulunan otogarda patlatılan araç, 18 sivilin ölümüne 20’den fazlasının da yaralanmasına yol açtı. DEAŞ yöntemlerini kullanan PKK’nın terör eyleminde çok sayıda araç yanarken, çevredeki binalarda da büyük hasar meydana geldi.

BU KAÇINCI SALDIRI

Olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Çoğu ağır durumdaki yaralılar çevre hastanelere sevk edilirken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Zeytin Dalı Harekâtı ile Afrin’den çıkarılan terör örgütü PKK/YPG, Bab’ın kuzeybatısındaki Tel Rıfat bölgesindeki işgalini sürdürürken, buradan Suriye Milli Ordusu’nun kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor. Daha önce de Afrin, İdlib, Cerablus, Çobanbey, Azez ve Tel Abyad bu tip PKK saldırılarının hedefi olmuştu.

İNSANLIK DÜŞMANLARI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör saldırısının ardından yayınladığı açıklamada PKK’nın DEAŞ ile aynı yöntemleri kullanarak masum sivilleri hedef aldığını bildirdi. MSB, “İnsanlıktan nasibini almayan YPG/PKK terör örgütü, DEAŞ ile aynı yöntemleri kullanarak masum sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bu kez de Fırat Kalkanı bölgesinde Bab otogarında bombalı araç patlatan terör örgütü 10 masum sivili katletti, 15’den fazla kişiyi de yaraladı” ifadesine yer verildi. Mesajı izleyen saatlerde ölü ve yaralı sayısında artış yaşandı.

REKLAM

Gara’da 6 terörist daha

Terör örgütleriyle yurt içi ve sınır ötesinde mücadele hız kesmeksizin sürüyor. Dün Irak kuzeyinde 6 PKK’lı daha etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye sınırına yakın Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK’lının savaş uçaklarının başarılı nokta atışıyla imha edildiğini bildirdi. MSB’nin mesajında, “Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek” denildi.

Rasulayn’ın son şehidi

Şehit Bekir Can Hereklioğlu için Yumurtalık’taki Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında, Rasulayn’da 11 Ekim’de teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan ve hastanede tedavisi süren Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu (24) kurtarılamadı. Tedavi gördüğü GATA’da şehit düşen Hereklioğlu’nun naaşı Ankara’daki hastaneden memleketi Adana’nın Yumurtalık ilçesine gönderildi. Bekar olduğu öğrenilen şehit için Yumurtalık’taki Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, milletvekilleri, Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, ailesi ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Vatandaşlar sık sık “Şehidimiz hakkını helal el”, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” diye slogan attı. Şehidin babası Turgut ve annesi Mediha Hereklioğlu ile şehidin diğer yakınları tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Törenin ardından Şehit Bekir Can Hereklioğlu’nun cenazesi Herekli Mahallesi’ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.