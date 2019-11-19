Dünya Terör örgütü YPG/PKK Azez ve Tel Abyadda sivillere saldırdı 4 ölü, 22 yaralı
BARIŞ PINARI HAREKATI

Terör örgütü YPG/PKK Azez ve Tel Abyad'da sivillere saldırdı: 4 ölü, 22 yaralı

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Türkiye-Rusya mutabakatına rağmen işgalini sürdürdüğü Tel Rıfat'tan Azez ilçesine düzenlediği topçu ve Katyuşa roketi saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti, 13 sivil yaralandı. Tel Abyad'ın Curn köyüne attığı havanlarla vurduğu okulda ise 3 sivil yaşamını yitirdi, çocuklarla beraber 8 sivil de yaralandı. Durumu ağır olanların Kilis’e getirildiği bildirildi.

Haber Merkezi AA
Katyuşa roketleri ile düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.
Katyuşa roketleri ile düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

YPG/PKK, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim'de varılan mutabakat gereği boşaltması gereken Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinden saldırılarını sürdürüyor.

Teröristler, Tel Rıfat'ta yuvalandıkları Minnağ beldesinden, Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez ilçe merkezine 8 top mermili saldırı düzenledi.

Top mermilerinin yanı sıra Katyuşa roketlerinin de atıldığı saldırılarda ilk belirlemelere göre 1 sivil yaşamını yitirdi, 13 sivil yaralandı.

YPG/PKK'dan Azez'e topçu saldırısı: 1 ölü
OYNAT 00:56
YPG/PKK'dan Azez'e topçu saldırısı: 1 ölü
Terör örgütü YPG/PKK tarafından Azez'in farklı bölgelerinde en az 10 topçu saldırısı gerçekleştirildi. Saldırılarda bir sivil hayatını kaybederken, 13 kişi ağır yaralandı. Savunma ekipleri tarafından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Okula saldırdılar

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'ın Curn köyüne attığı havanlarla vurduğu okulda 3 sivilin yaşamını yitirdiğini, çocuklarla beraber 8 sivilin de yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesine yönelik taciz/saldırılarına devam ettiği, bombalı terör saldırıları düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, PKK/YPG'nin Tel Abyad'ın Curn köyüne attığı havanlarla okulu vurduğu, 3 sivilin yaşamını yitirdiği ve çocuklarla beraber 8 sivilin de yaralandığı kaydedildi.


TSK karşılık verdi

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin yuvalandığı mevzileri obüs atışlarıyla hedef alarak saldırıya karşılık verdi.

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor.

Bu bölgede yuvalanan terör örgütü, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

Rusya, Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı sırasında vardığı mutabakatla terör örgütünü Tel Rıfat'tan çıkartmayı taahhüt etmişti.

AA
Yaralılar Türkiye'ye getiriliyor.

Yaralılar Kilis’e getiriliyor

  • Saldırıda yaralanarak durumu ağır olanlar Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesine getiriliyor. Azez’de konuşlu bulunan topçu birliklerinin saldırının gerçekleştirildiği YPG/PKK terör örgütlerine ait Tel Rıfat bölgesini ateş altına alındığı bildirildi.
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