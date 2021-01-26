Gündem Muharrem İncenin kuracağı partinin ilk belediye başkanı Antalyadan CHPden istifa etti
POLİTİKA

Muharrem İnce'nin kuracağı partinin ilk belediye başkanı Antalya'dan: CHP’den istifa etti

CHP'den iki dönemdir İbradı Belediye Başkanı olan Serkan Küçükkuru, CHP’den istifa ettiğini ve Muharrem İnce’nin kuracağı partiye geçeceğini açıkladı. Küçükkuru, istifasına ilişkin açıklamasında, CHP’ye etkin muhalefet yapamadığı ve kendi iktidar programını halka anlatmadığı yönünde eleştirilerde bulundu.

Haber Merkezi Diğer
Serkan Küçükkuru
Serkan Küçükkuru

Antalya'nın İbradı ilçesinin CHP'li belediye başkanı Serkan Küçükkuru, sosyal medya hesabından 'Öyle özgürlükçü ve eşitlikçi bir parti kuruyoruz ki; Atatürk'ün Türkiye'sine böyle bir parti çok yakışacak' paylaşımı yapmıştı.

"İnce'nin partisinde devam edecek"

Daha önce parti yönetimine ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulunan ve CHP'nin son yapılan kurultayında Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıklayan Küçükkuru, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini ve Muharrem İnce'nin kuracağı partiyle hareket edeceğini duyurdu.

Partisinin HDP ile birlikteliğine tepki gösteren CHP’li vekiller İnce’nin kuracağı partiyle temas halinde
GÜNDEM
Partisinin HDP ile birlikteliğine tepki gösteren CHP’li vekiller İnce’nin kuracağı partiyle temas halinde

Küçükkuru, istifa paylaşımında CHP’ye ve Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerde bulundu. Açıklaması şöyle:

“Antalya'ya onlarca defa gelen genel başkanımız AKP'den aldığımız, 34 sene sonra CHP bayrağını diktiğimiz İbradı'ya, istememize rağmen hiç uğramadı. Sonra kırsaldan neden oy alamıyoruz diye yakınıyoruz.

"CHP etkin muhalefet yapamıyor"

Her hafta bir gaf yapmakta etkin muhalefet yapmak yerine AK Parti Genel Başkanı'nın gündem değiştirmek için ortaya attığı laflara cevap vermeyi tercih edip kendi iktidar programını halka anlatmak yerine kısır bir döngüde siyaset yapmaktadır. Ben de bu durumdan rahatsız olduğum için partimden istifa ediyorum. Daha etkin siyaset yapacağına inandığım Muharrem İnce'nin başlattığı hareketle kuracağımız partide mücadele edeceğim."

Muharrem İnce'nin 'Memleket Partisi' gün sayıyor
GÜNDEM
Muharrem İnce'nin 'Memleket Partisi' gün sayıyor

Kılıçdaroğlu ‘HDP ile ittifaktan rahatsızız’ mektubu yazan CHP’li vekillerle görüşecek
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu ‘HDP ile ittifaktan rahatsızız’ mektubu yazan CHP’li vekillerle görüşecek

Abone Ol Google News
Tayyipi görünce yüreğim fenalaştı

Tayyip'i görünce yüreğim fenalaştı

"Ömrümden ömrüne koya" diyen Rabia Nine o anları anlattı.
Bedelli askerlik ücretleri belli oldu

Bedelli askerlik ücretleri belli oldu

2021 yılının ilk yarısında 39 bin 788 liraya yükseldi.
Yeni bir skandalla çalkalanıyor

Türkiye'den 19 milyon kullanıcının telefon numaraları sızdı.

​Taraf olmadığımız saldırının faili olarak gösteriliyoruz.
Eyüpsultan'da cinayet

Eyüpsultan'da cinayet

​Anne ve ağabeyini koli bandıyla öldürdü.

Türkiye'nin<br>yeni nesil silahı

Türkiye'nin
yeni nesil silahı

​Işık hızında atış yaparak hedefleri imha ediyor.
Transferde kritik hafta

Transferde kritik hafta

​Başkan Ağaoğlu, Yeni Şafak'a konuştu.

Ankara ve İzmir'de<br>peş peşe FETÖ operasyonu

Ankara ve İzmir'de
peş peşe FETÖ operasyonu

Kiraladıkları evlerde 'FETÖ'yü yeniden diriltmek' amacıyla faaliyet yürütüyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.