Gündem Partisinin HDP ile birlikteliğine tepki gösteren CHPli vekiller İncenin kuracağı partiyle temas halinde
POLİTİKA

Partisinin HDP ile birlikteliğine tepki gösteren CHP’li vekiller İnce’nin kuracağı partiyle temas halinde

Başlattığı ‘Memleket Hareketi'ni partileştirme kararı alan eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, CHP yönetimine HDP ile yürütülen ittifaktan rahatsız olduklarını içeren bir mektup kaleme alan CHP’li vekiller Mehmet Ali Çelebi ve Hüseyin Avni Aksoy ile görüşme halinde olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Muharrem İnce
Muharrem İnce

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce'nin başlattığı 'Bin Günde Memleket Hareketi' önümüzdeki aylarda 'Memleket Partisi' adı altında siyasi parti olarak faaliyetlerini sürdürecek. Partinin kuruluşu için çalışmalar devam ederken, bir süre önce CHP yönetimine rahatsızlıklarını dile getiren bir mektup kaleme alan CHP’li vekiller Mehmet Ali Çelebi ve Hüseyin Avni Aksoy’un İnce’nin partisine katılacağı iddia edilmişti.

Muharrem İnce'nin 'Memleket Partisi' gün sayıyor
GÜNDEM
Muharrem İnce'nin 'Memleket Partisi' gün sayıyor

"Çelebi ve Aksoy'la görüştüm"

CNN Türk’e açıklamalarda bulunan İnce, bu iddianın sorulması üzerine “Mehmet Ali Çelebi ve Hüseyin Avni Aksoy'la görüştüm” yanıtını verdi. İnce ayrıca, 1 Mart'ta “çok önemli” bir açıklama yapacağını belirtti.

  • CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, CHP yönetimine HDP ile yürütülen ittifaktan rahatsız olduklarını içeren bir mektup kaleme almış “Başka bir yol yokmuş gibi Kürt kökenli vatandaşlarımıza terörle arasına mesafe koymayan HDP’li siyasi elitler üzerinden gitmeyi kabul etmiyoruz. Vatanın bütünlüğünü, ülkenin bağımsızlığını her şeyin önünde görenlere ihtiyacımız var” ifadelerini kullanmıştı.

CHP’li vekillerden parti yönetimine HDP tepkisi: Terörle arasına mesafe koymayan HDP ile birlikteliği kabul etmiyoruz
GÜNDEM
CHP’li vekillerden parti yönetimine HDP tepkisi: Terörle arasına mesafe koymayan HDP ile birlikteliği kabul etmiyoruz
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