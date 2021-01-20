Gündem Muharrem İncenin Memleket Partisi gün sayıyor
POLİTİKA

Muharrem İnce'nin 'Memleket Partisi' gün sayıyor

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce'nin başlattığı 'Bin Günde Memleket Hareketi' önümüzdeki aylarda 'Memleket Partisi' adı altında siyasi parti olarak faaliyetlerini sürdürecek. 70'e yakın kurucu üyeyle yoluna devam eden İnce'nin, ilkbahar aylarında partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına sunması bekleniyor. İnce'ye, ilk etapta mevcut CHP'li vekillerden 3 ismin katılacağı ifade ediliyor.

İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan ancak daha sonra istifa eden Ali Türkşen de İnce ile beraber hareket edecek.

Haber Merkezi AA
Muharrem İnce
Muharrem İnce

CHP'nin eski Cumhurbaşkanı adayı, eski Yalova Milletvekili İnce'nin geçen yıl eylül ayında Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde bu kentten başlattığı Memleket Hareketi'nin partileşme çalışmaları sürüyor.

70'e yakın kurucu üye

Memleket Hareketi olarak 70'e yakın kurucu üyeyle yoluna devam eden İnce'nin partileşmeye ilişkin kararını 5-10 gün içinde netleştirmesi, ilkbahar aylarında ise partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına sunması bekleniyor. Partinin adının "Memleket Partisi" olacağı belirtiliyor.

Mart'ta CHP'den istifa edecek

Önümüzdeki günlerde tüzük ve parti programı için kurucular kurulu üyeleriyle bir araya gelmesi beklenen İnce'nin, şubat ayı sonunda veya mart ayı başında ise CHP'den istifa edeceği belirtiliyor. İnce ile ilgili CHP'den bir ihraç kararının ise çıkması beklenmiyor. CHP'deki ortak düşünce İnce'nin istifasını beklemek yönünde.

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CHP'li 3 isim dahil olacak

Eski CHP milletvekillerinin yanında yer aldığı İnce'ye, mevcut CHP'li vekillerden de destek gelebileceği ifade ediliyor. İlk etapta CHP'li 3 ismin Memleket Partisine katılacağı, bu sayısının daha sonra artabileceği kulislerde konuşuluyor. İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan ancak daha sonra istifa eden emekli Kurmay Albay Ali Türkşen'in de İnce ile beraber hareket edeceği öğrenildi.

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