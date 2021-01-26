Kılıçdaroğlu ‘HDP ile ittifaktan rahatsızız’ mektubu yazan CHP’li vekillerle görüşecek

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, CHP yönetimine HDP ile yürütülen ittifaktan rahatsız olduklarını içeren bir mektup kaleme almış “Başka bir yol yokmuş gibi Kürt kökenli vatandaşlarımıza terörle arasına mesafe koymayan HDP’li siyasi elitler üzerinden gitmeyi kabul etmiyoruz. Vatanın bütünlüğünü, ülkenin bağımsızlığını her şeyin önünde görenlere ihtiyacımız var” ifadelerini kullanmıştı.

GÜNDEM CHP’li vekillerden parti yönetimine HDP tepkisi: Terörle arasına mesafe koymayan HDP ile birlikteliği kabul etmiyoruz

İnce ile temas halindeler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mektuba yanıt vermemesi ve CHP’den ayrılarak yeni parti kuracak olan Muharrem İnce’nin Çelebi ve Aksoy ile görüştüğünü açıklaması, iki ismin partiden kopabileceği söylentilerine neden olmuştu.

Önce Özel sonra Kılıçdaroğlu ile görüşecekler

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, Çelebi ve Aksoy’un, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile görüşeceği ve rahatsızlıklarını dile getireceği, iki isimin daha sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek. Çelebi ve Aksoy’un geleceğinin bu görüşmeler sonrası şekillenmesi bekleniyor.

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CHP'li vekillerin kaleme aldığı mektup