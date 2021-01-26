Gündem Kılıçdaroğlu HDP ile ittifaktan rahatsızız mektubu yazan CHPli vekillerle görüşecek
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu ‘HDP ile ittifaktan rahatsızız’ mektubu yazan CHP’li vekillerle görüşecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine HDP ile yürütülen ittifaktan rahatsız olduklarını içeren bir mektup gönderen CHP’li vekiller Mehmet Ali Çelebi ve Hüseyin Avni Aksoy ile bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu’nun mektuplarına yanıt vermemesi, Çelebi ve Aksoy’un parti kurma çalışmalarını sürdüren Muharrem İnce ile temas halinde olduğunun ortaya çıkması, iki ismin görüşmeden sonra partiden kopabileceği söylentilerine neden oldu.

Haber Merkezi Diğer
Hüseyin Avni Aksoy (solda) ve Mehmet Ali Çelebi (ortada)
Hüseyin Avni Aksoy (solda) ve Mehmet Ali Çelebi (ortada)

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, CHP yönetimine HDP ile yürütülen ittifaktan rahatsız olduklarını içeren bir mektup kaleme almış “Başka bir yol yokmuş gibi Kürt kökenli vatandaşlarımıza terörle arasına mesafe koymayan HDP’li siyasi elitler üzerinden gitmeyi kabul etmiyoruz. Vatanın bütünlüğünü, ülkenin bağımsızlığını her şeyin önünde görenlere ihtiyacımız var” ifadelerini kullanmıştı.

CHP’li vekillerden parti yönetimine HDP tepkisi: Terörle arasına mesafe koymayan HDP ile birlikteliği kabul etmiyoruz
GÜNDEM
CHP’li vekillerden parti yönetimine HDP tepkisi: Terörle arasına mesafe koymayan HDP ile birlikteliği kabul etmiyoruz

İnce ile temas halindeler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mektuba yanıt vermemesi ve CHP’den ayrılarak yeni parti kuracak olan Muharrem İnce’nin Çelebi ve Aksoy ile görüştüğünü açıklaması, iki ismin partiden kopabileceği söylentilerine neden olmuştu.

Önce Özel sonra Kılıçdaroğlu ile görüşecekler

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, Çelebi ve Aksoy’un, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile görüşeceği ve rahatsızlıklarını dile getireceği, iki isimin daha sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek. Çelebi ve Aksoy’un geleceğinin bu görüşmeler sonrası şekillenmesi bekleniyor.

CHP'li vekillerin kaleme aldığı mektup

Partisinin HDP ile birlikteliğine tepki gösteren CHP’li vekiller İnce’nin kuracağı partiyle temas halinde
GÜNDEM
Partisinin HDP ile birlikteliğine tepki gösteren CHP’li vekiller İnce’nin kuracağı partiyle temas halinde
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