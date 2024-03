Murat Kurum: Ben afete gittim o kayağa gitti

Sultangazi'den Yenikapı'ya kadar hat yapacağız. 650 kilometreye çıkararak toplu ulaşımda metro hattını artırmış olacağız. İkinci 5 yılda metro ağı 1004 kilometreye çıkacak. 10 yılda trafik çilesi bitecek. Genel olarak her ilçede metroya binip toplu ulaşımı kullanabileceğiz. İki yakaya 122 kilometre tünel yapacağız. Alternatif yollar açmamız lazım. 22 kilometre tünel var. 5 yıllık süreçte hiç tünel yapılmamış. İlk 5 yılda Kilyos'tan giren vatandaşımız Dolmabahçe'ye ulaşacak, buradan da Esenler'e kadar kesintisiz ulaşım sağlayacak. Anadolu Yakası'nda Göztepe'den girip Bostancı'dan çıkacağız. D-100'ün trafiğini azaltacağız. İş bilenin kılıç kuşananın. 22 yıldır bu hizmetleri ülkemize kazandırdık. 151 kavşak teker teker yapılacak. İşe başlama töreni yapıyorlar. Madem yapacaksın git başla, devam et. Motosiklet yolları yapacağız. 2040 net emisyon hedefimiz var. Geleceğimize yaşanılamayacak bir ülke bırakmadıktan sonra ne anlamı var. Çok yönlü yaklaşıyoruz. Nasıl bisiklet yolunu artıracaksak bunu da artırmamız lazım. İstanbul'da motosiklet kullanımı 2018'de 292 binmiş, 2023'e geldiğimizde 640 bine çıkmış. Yüzde 119 artmış. Şu an ortalama ulaşım süresi 64 dakika. Biz bunu 25 dakika azaltacağız 39 dakikaya düşüreceğiz. Her yıl 100 metrobüsü filomuza dahil edeceğiz, bakımlarını da yandaşlarımıza vermeyeceğiz liyakatli olacak. Metrobüs yanıyorsa ben o koltukta oturamam. İstanbul'a hizmet etmezseniz 64 dakika 80-90 dakikalara çıkar. 31 Mart İstanbul için köprüden önce son çıkış.