Murat Kurum: Ben afete gittim o kayağa gitti

Bilim insanlarımız olası depreme dikkat çekiyorlar. İkili ortamda bu konuyu siyaset üstü görmemiz lazım deseler de yapılmaması için irade ortaya koyduklarını gördüm ben. Böyle talihsiz açıklamalarla karşı karşıya kaldık. Hiç öfkelenmiyorum. Ben insanım, hatada yaparım. İş yaparken hata da olur. Söylem hatası da olur. Orada samimiyet önemli. Onların derdi anlamak değil. Gündem çıkaralım algı oluşturalım. 5 senedir yaptıkları bu. Verdikleri vaatleri hatırlamayanlar, 17 km metro yapanlar bunları konuşmuyorlar.

Kendileri yaptıkları gaflar dağları aştı. Bedelli askerlik yapanların vatan sevgisini sorgulamıyorum. Daha da kötüsü balya balya paralarla fotoğraf vermeleri. Hızray projesini bir daha vaat diye veriyorlar. 5 senedir niye başlamadın. 2019'da aynı vaat var. Soruyorlar kendisine yetişmezdi zaten diyor. TV kanallarına bu sorular sorulacak diye çıkamıyorlar. Biz para ve vaat konularını sormayın diyorlar.