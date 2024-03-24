Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Kurum: Öyle İstanbul hayal ediyoruz ki deprem endişesi kalmayacak trafik çile olmaktan çıkacak

Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum, 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde konuştu.

#CANLI Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum, 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde konuşuyor.https://t.co/0FPpajOCvt — Yeni Şafak (@yenisafak) March 24, 2024

Murat Kurum'un konuşmasından satır başları şöyle:

Bugün İstanbul'un değişim iradesi var, kararlı duruşu var.

Gittiğimiz her yerde bizi bağrına basan kalbi İstanbul için atan her bir hemşehrimi sevgiyle, saygıyla muhabbetle selamlıyorum.

İstanbul AK Parti belediyeciliğinin meşalesinin yakıldığı yerdir. Büyük Türkiye sevdasının tutuştuğu ocaktır. Bize liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı armağan eden şehirdir.

"Öyle İstanbul hayal ediyoruz ki deprem endişesi kalmayacak"

İstanbul Ayasofya'dır, Süleymaniye'dir, Sinan'dır, Selim'dir. İstanbul AK Parti belediyeciliğinin meşalesinin yakıldığı yerdir. Bize liderimizi, bize cumhurbaşkanımızı, bize Erdoğan'ı armağan eden şehirdir. Aziz İstanbullular işte biz böylesine bir İstanbul'da, bu aziz şehre hizmetkar olmak için yollardayız. Ancak samimi hayaller, gönülden kurulan hayaller muradına kavuşur. Murat Kurum'un da bir hayali var. Öyle İstanbul hayal ediyoruz ki deprem endişesi kalmayacak. Trafik çile olmaktan çıkacak. Sokaklarının huzur ve güvenle dolduğu, kimsenin kendini yalnız hissetmediği İstanbul.

"İstanbul'un kaynaklarını yetim hakkıdır demeden balya balya kendi ikballeri için dağıttılar"

Bugün İstanbul iş bilmez yönetimin elinde huzursuz ve mutsuz. İstanbul liyakatsizliğin kurbanı oldu. Depreme hazırlayacağız değdiler tek çivi çakmadılar. İstanbul'da trafik çileye dönüştü. İstanbul'un kaynaklarını yetim hakkıdır demeden balya balya kendi ikballeri için dağıttılar. Bunu da yüzleri kızarmadan savundular. İsrafı bitirdik dediler en büyüğünü yaptılar. Kadınlarımıza karşı bile ev hanımı ve çalışan kadınlar diye ayrımcılık yaptılar. Binlerce kadın emekçimizin ekmeği ile oynadılar.