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Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Kurum: Öyle İstanbul hayal ediyoruz ki deprem endişesi kalmayacak trafik çile olmaktan çıkacak

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde konuştu. Kurum, "Öyle İstanbul hayal ediyoruz ki deprem endişesi kalmayacak. Trafik çile olmaktan çıkacak. Sokaklarının huzur ve güvenle dolduğu, kimsenin kendini yalnız hissetmediği İstanbul. Bugün İstanbul iş bilmez yönetimin elinde huzursuz ve mutsuz. İstanbul liyakatsizliğin kurbanı oldu. Depreme hazırlayacağız değdiler tek çivi çakmadılar. İstanbul'da trafik çileye dönüştü. İstanbul'un kaynaklarını yetim hakkıdır demeden balya balya kendi ikballeri için dağıttılar. Bunu da yüzleri kızarmadan savundular." dedi.

14:36 - 24/03/2024 Pazar
Güncelleme: 15:45 - 24/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Murat Kurum, İstanbul mitinginde konuştu.
Murat Kurum, İstanbul mitinginde konuştu.

Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum, 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde konuştu.

Murat Kurum'un konuşmasından satır başları şöyle:

Bugün İstanbul'un değişim iradesi var, kararlı duruşu var.

Gittiğimiz her yerde bizi bağrına basan kalbi İstanbul için atan her bir hemşehrimi sevgiyle, saygıyla muhabbetle selamlıyorum.

İstanbul AK Parti belediyeciliğinin meşalesinin yakıldığı yerdir. Büyük Türkiye sevdasının tutuştuğu ocaktır. Bize liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı armağan eden şehirdir.

"Öyle İstanbul hayal ediyoruz ki deprem endişesi kalmayacak"

İstanbul Ayasofya'dır, Süleymaniye'dir, Sinan'dır, Selim'dir. İstanbul AK Parti belediyeciliğinin meşalesinin yakıldığı yerdir. Bize liderimizi, bize cumhurbaşkanımızı, bize Erdoğan'ı armağan eden şehirdir. Aziz İstanbullular işte biz böylesine bir İstanbul'da, bu aziz şehre hizmetkar olmak için yollardayız. Ancak samimi hayaller, gönülden kurulan hayaller muradına kavuşur. Murat Kurum'un da bir hayali var. Öyle İstanbul hayal ediyoruz ki deprem endişesi kalmayacak. Trafik çile olmaktan çıkacak. Sokaklarının huzur ve güvenle dolduğu, kimsenin kendini yalnız hissetmediği İstanbul.

"İstanbul'un kaynaklarını yetim hakkıdır demeden balya balya kendi ikballeri için dağıttılar"

Bugün İstanbul iş bilmez yönetimin elinde huzursuz ve mutsuz. İstanbul liyakatsizliğin kurbanı oldu. Depreme hazırlayacağız değdiler tek çivi çakmadılar. İstanbul'da trafik çileye dönüştü. İstanbul'un kaynaklarını yetim hakkıdır demeden balya balya kendi ikballeri için dağıttılar. Bunu da yüzleri kızarmadan savundular. İsrafı bitirdik dediler en büyüğünü yaptılar. Kadınlarımıza karşı bile ev hanımı ve çalışan kadınlar diye ayrımcılık yaptılar. Binlerce kadın emekçimizin ekmeği ile oynadılar.

Verdikleri vaatleri bile hatırlamadılar, bu milleti kandırdılar. Biz onların savurduğu paraları İstanbul projelerine kullanacağız. Onların kariyeri için kullandığı kaynakları İstanbul'a harcayacağız. Biz İstanbul'un hakkını İstanbul'a vereceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde yüz binlere seslendi: Kadim şehri CHP zulmünden kurtarmalıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde yüz binlere seslendi: Kadim şehri CHP zulmünden kurtarmalıyız

AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerine doğru en büyük mitinglerinden biri bugün İstanbul'da gerçekleşti. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi' önemli bir buluşmaya sahne oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, coşkulu kalabalığa hitap etti. "CHP'li İBB yönetiminde İstanbul 30 yıl geriye gitti" diyen Erdoğan, "Sağlam adam sağlam aday. İstanbul 1 Nisan'da yeniden gerçek sahiplerine kavuşacak. Eser ve hizmet siyasetini tekrar başlatacağız" ifadelerini kullandı. Mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren Erdoğan, "Utanmadan metro yaptım diyor. İstanbul'daki mevcut metroların tamamı bize ait. Zamanının yarısı kayakta, tatilde, yarısı genel başkanını devirmek için geçiyor. Kabahatlerini örtmek için engelleniyoruz yalanına sarılıyor" dedi.

#Murat Kurum
#İstanbul
#AK Parti
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