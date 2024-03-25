İstanbul'da yeni bir dönem başlatacağız

31 Mart seçimleri öncesinde AK Parti, tarihi bir mitinge imza attı. Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde 650 bin İstanbullu akın etti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da konuşmasına, İstanbul'un fethi ile ilgili hadisi Arapça seslendirerek başladı. Müjdelenen bu fetih için sekiz asır boyunca milletlerin, fatihlerin, kumandanların rüyasına giren şehrin İstanbul olduğunu dile getiren Erdoğan, “Ama bu şehri bu CHP zulmünden 31 Mart'ta kurtarmamız gerekiyor” dedi.

YENİDEN SAHİPLERİNE KAVUŞSUN

Son hafta durmayacaklarını, gece gündüz demeden çalışacaklarını vurgulayan Erdoğan, “İnşallah 1 Nisan'da İstanbul yeniden sahiplerine kavuşsun” diye konuştu. Erdoğan, kendisinin de doğduğu, büyüdüğü, her nefesini hamdederek içine çektiği, her karışına aşkla bağlı olduğu İstanbul'un bugün bir başka güzel olduğunu kaydetti. Bugün coşkun akan ırmak misali yatağına sığmayan bir İstanbul gördüğünü dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu: “Bugün burada 31 Mart'ta şehrine sahip çıkmaya hazırlanan İstanbullu kardeşlerimi görüyorum. Her anı, başlı başına bir şiir olan bu güzel şehirde bugün bir kez daha sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.”

İSTANBUL’U MURAD’INA KAVUŞTURACAĞIZ

“Öncelikle İstanbul'a ve İstanbullulara teşekkür borcumu ifade etmek istiyorum. Geçtiğimiz yıl yapılan 14-28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde yüzde 46 buçuğa yakın, Cumhurbaşkanlığında yüzde 48'i aşkın destek verdiğiniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum. İstanbul'un kadirşinaslığının örneği olan bu desteğinden memnun kaldık. Ama gönlümüz aramızdaki muhabbetin seyrine uygun şekilde daha yüksek oranlardan yana. İnşallah 31 Mart'ta İstanbul'u Murad'ına kavuşturarak bu hedefimize de ulaşacağız. Ne yapacağız? Sağlam aday, sağlam adam Murat Kurum'la İstanbul'da yeni bir dönemi başlatacağız. Tabii bunun için bir hafta çok çalışacağız.”

31 MART MİLLİ İRADE BAYRAMI OLACAK

Erdoğan'ın “31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız, Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz?” sorusuna, kalabalık “Hazırız” yanıtını verdi. Erdoğan, “İstanbul'la birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız?” sorusuna da kalabalığın evet yanıtını vermesi üzerine, şöyle devam etti: “İşte benim sevdam İstanbul budur. İşte benim son nefesime kadar ömrümü vakfettiğim İstanbul budur. Aşkım İstanbul budur, sevdam İstanbul budur. İnşallah sizlerle birlikte Ramazanın bayramı gelmeden 31 Mart'ı milli irade bayramı haline getireceğiz.”

5 YILLIK FETRET DEVRİ BİTECEK

“Büyükşehriyle ilçeleriyle İstanbul'un belediyecilik hizmetlerinde yeni bir dönemin kapılarını beraberce açacağız. İstanbul'un 5 yıllık fetret devrine son vererek, şehrimizde eser ve hizmet siyasetini inşallah tekrar başlatacağız. 31 Mart seçimlerinin aziz İstanbul'la birlikte tüm vilayetlerimiz, tüm vatandaşlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim hepinizden razı olsun diyorum ama şu 1 haftayı çok iyi geçirmemiz lazım.”

Mevcut metroların tamamı bize ait

Belediye Başkanlığıyla Başbakanlığıyla ve Cumhurbaşkanlığıyla 30 yıldır bu şehrin emrinde olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti: “Yarım asrı bulan siyasi hayatımızda bu şehri düşünmediğimiz, onun için ne yapabileceğimizin sancısını çekmediğimiz tek bir günümüz yoktur. Bu sayede ulaşımıyla suyuyla Haliç'iyle yeşil alanlarıyla çevresiyle temizliğiyle konutuyla İstanbul'u yeni bir lige çıkardık. Sıkılmadan, utanmadan ‘Metro yaptım’ diyor. İstanbul'daki mevcut metroların tamamı bize aittir, bize. Bunları biz yaptık. Tüm bu emeklerin ardından İstanbul son 5 senedir yeniden 1989-1994 dönemine dönme emareleri göstermeye başladı. Eser ve hizmet namına zaten ortada elle tutulur hiçbir eser yok.”

ENGELLEME DİYE BİR ŞEY YOK

“Üzerinde emekleri olmayan işleri sahiplenme cinliklerini bir kenara bırakırsak geriye koskoca kayıp 5 yıl kalıyor. Eskilerin deyimiyle ıslığı dağı tutup güttüğü bir keçi olanların elinde İstanbul adeta eziyet çekti. Gerçi İstanbul'a bir şey yapmak için önce hem kafanızın hem kalbinizin hem mesainizin tamamını bu şehre vermeniz gerekiyor. Yarısı kayakta, yarısı tatilde, yarısı seçim kampanyalarında genel başkanını devirmek için geçen bir dönemden geriye elbette bir şey kalmaz, kalmıyor. İstanbul'un temel sorunu, imkan ve kaynak kıtlığı değil, vizyon ve beceri eksikliğidir. Bununla yüzleşmek yerine kabahatlerini örtmek için bir de ‘Engelleniyoruz’ yalanına sarılıyor. Bunları belgelidir. Engellenme diye bir şey yok. Tüm belediyeler ne alıyorsa İstanbul, fazlasıyla bunu almıştır.”

Türkiye Yüzyılı yürüyüşünü başlatacağız

İstanbul’un bir yol ayrımında olduğunu belirten Erdoğan şöyle konuştu: “Bir tarafta ‘Sadece ben’ diyenler var, diğer tarafta da ‘Sadece İstanbul’ diyenler var. Bir tarafta yaklaşan deprem tehlikesini umursamayanlar var, diğer tarafta İstanbul’u depreme hazırlanmak için programı, projesi hazır olanlar var. Bir tarafta şehrin trafiğini rahatlatmak için kılını kıpırdatmayanlar var, diğer tarafta metrosundan tüneline tüm ulaşım projelerini seferber edenler var. 31 Mart’ta bu düğümü çözecek ve İstanbul’un Türkiye Yüzyılı yürüyüşünü biz başlatacağız. Biz muhalefet gibi yanlışı, kusuru, kabahati millette arayanlardan değiliz, biz eksiğini ve hatasını asla inkar etmeyen bir ekibiz. Milletimize kulak veriyoruz. Varsın onlar karınlarında kırk tilki dolaştırıp, kırkının da kuyruğunu birbirine değdirmeyecek ihtiraslar ve cinlik peşinde koşsunlar. Biz tevazumuzla milletimizin emrinde olacağız. Her seçim öncesinde insanımızı korkutmak için bizimle ilgili bir sürü yalan ve iftira attılar. Bir kez olsun haklı çıkmadılar. Ama hiçbir zaman akıllanmadılar, kendilerini düzeltmediler. Onlar ne derse desin, biz asla istismar siyaseti yapmadık, kimlik siyaseti gütmedik. Kimsenin meşrebiyle, kökeniyle, hayat tarzıyla ilgilenmedik. Ayrımcılığın her çeşidini elimizin tersiyle ittik. Siyaseti rekabetin husumete dönüştürülerek insanlarımızın arasında bir fitne unsuru haline getirilmesine izin vermedik. Hele hele kazanma değil, sadece kaybettirme şantajıyla siyaset yapma fırsatçılığına hiç dönüp bakmadık.”

5 yıl daha kaybedemeyiz

21 yılda İstanbul’a 1 trilyon 650 milyar lira kamu yatırımı yaptıklarını kaydeden Erdoğan, yapılanları tek tek anlattı. İstanbul’un 5 sene daha kaybetmeye tahammülünün olmadığını izah edeceklerini belirten Erdoğan, “Hala kafası karışık, kararını verememiş varsa, eve gidince onları arayınız. Kırgınlık varsa gidereceğiz, kafasında soru işaretleri varsa cevap vereceğiz” açıklamasında bulundu.





Bayram günü olacak

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, “Yeniden Büyük İstanbul Mitingi”nde konuştu. Sahneye eşi ve çocuklarıyla çıkarak vatandaşları selamlayan Kurum, mitingdeki kalabalığı işaret ederek, “İstanbul'un iradesini görmek isteyen varsa gelsin bu meydana baksın. İstanbul'un ruhunu görmek isteyen varsa gelsin buraya baksın” dedi.

TRAFİK ÇİLE OLMAKTAN ÇIKACAK

31 Mart akşamının herkesin huzur içinde yaşayacağı bir bayram günü olacağını ifade eden Kurum, “Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki hiçbir hanemizde deprem endişesi kalmayacak. Bütün yuvalarımız güvenli hale gelecek. Trafik çile olmaktan çıkacak, sokaklarının huzur ve güvenle dolduğu, gençlerin geleceğe umutla baktığı, kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir İstanbul hayal ediyoruz” ifadelerini kullandı.

MİLLET HESABI SANDIKTA SORACAK

Kurum, mevcut İBB yönetiminin savurduğu paraları İstanbul'un projeleri için kullanacaklarını belirterek, şöyle devam etti: “Onların siyasi kariyerleri için ayırdıkları kaynakları, reklama verdikleri paraları İstanbul'a harcayacağız. Bu millet kendini unutanlara kaybolan yıllarının hesabını sandıkta soracak. Sandık, milletin mahkemesidir. Sandık günü hesap günüdür, 31 Mart'ta sandık gelecek, hesap kesilecek.”

Yarı zamanlı mesai yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde İstanbul'un kötü halini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çöp, çukur ve çamur. CHP demek bu. Ekrem denilen arkadaş burada göreve başladıktan sonra ne değişti? Yine çöp, çukur, yarı zamanlı mesai. Bunu yaptı. Şimdi de bakıyorsunuz, israftan bahsediyor. Yav israf sende. Sen her şeyi israf olarak zaten yaptın ve akıllı belediyecilik diyor. Nerede akıllı belediyecilik? Akılsız belediyecilik” diye konuştu. Haliç'in rezillik olduğunu ve Haliç'i çamur deryasından ekibiyle kurtardığını dile getiren Erdoğan, 9,5 kilometre Alibeyköy'deki taş ocağına çamuru, pisliği kendilerinin aktardıklarını ve şimdi orada oyun parkları olduğunu anlattı. İstanbul'a ancak hizmet ederek layık olunmaya çalışılacağını vurgulayan Erdoğan, şimdi Haliç'te balık tutulduğunu ve yüzüldüğünü kaydetti.

Bu şehir 30 yıl geriye gitti

“Son 5 yıda 5 katına çıkartılan belediye borçlarıyla gelen kaynak şahsi ihtiraslara hizmet edecek işlere harcanırsa elbette oradan eser çıkmaz” diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Yaşanan diğer rezillikler bakımından da bu şehir 30 yıl geriye gitti. Sizler de görüyorsunuz. Balya balya, bavul bavul paralar bir yerlerden geliyor, bir yerlere gidiyor. ‘Hatırlamıyorum, unuttum’ diyerek şu ana kadar kimse bu görüntülerin, makul, mantıklı, tutarlı bir izahını yapamadı. Partiye bina alınmasından vergi kaçırmaya pek çok şey söylendi ama hala maşeri vicdanı tatmin eden bir açıklama duyamadık. Tam tersine her konuşanla iş biraz daha karmaşık hala geliyor, çikinleşiyor, biraz daha dal budak salıyor. Tüm bu rezilliklerle siyaset kirlendi. Namuslarına emanet edilen oyları kirlettiler, İstanbul’u kirlettiler. İstanbul’u bunların eline bırakmamak hem bu şehre hem bu şehirde yaşayanlara vicdan borcumuzdur.”

Notlar

* Miting alanının çevresinde polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Alanda çok sayıda sağlık ekibi görevlendirildi.

* Vatandaşların girişi için 15 ayrı arama noktası bulunan alanda, toplam 15 ayrı noktada otopark oluşturuldu.

* Katılımcıların rahatlıkla mitingi takip edebilmesi için 40 ayrı LED ekran yerleştirildi.

* Vatandaşların ihtiyaçları için 120 tuvalet, 40 şadırvan ve 80 mescit kurulan alana 80 ayrı vinç, 140 mobil jeneratör ve 45 ses kulesi getirildi.





ENGELLİLERE ÖZEL BÖLÜM

* Basın ve medya kuruluşları için 8 metre yüksekliğinde ve 6 bin metrekare alanı kapsayacak şekilde platform kurulurken engelliler için de özel bölüm oluşturuldu.

* Alanın çevresi Türk ve AK Parti bayraklarıyla donatıldı.

* Alana Cumhurbaşka nı Erdoğan, İBB Başkan Adayı Murat Kurum ve ilçe belediye başkan adaylarının fotoğraflarının da yer aldığı, "Türkiye Yüzyılı Şehirleri için Hazırız Kararlıyız" yazılı pankart asıldı.

* Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yaptığı sahnenin arkasındaki dijital ekrana “Yeniden İstanbul Sadece İstanbul” yazıldı.

* Vatandaşlar, 10.30 itibarıyla alana girmeye başladı.





HELİKOPTERLE GELDİ

* Mitinge gelen bazı vatandaşların kafasında “Recep Tayyip Erdoğan” yazılı bandana olduğu, Türk ve AK Parti bayraklarını taşıdığı görüldü.

* Miting, vatandaşların alanı doldurmasının ardından saat 14.00'te başladı.

* İlk olarak AK Parti İstanbul Milletvekili ve besteci Yücel Arzen'in sahneye çıktığı mitingde, Ceyhun Çelikten, Uğur Işılak, Alişan ve Sinan Akçıl şarkılarını seslendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterle alana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taşıyan helikopter bir süre kalabalık üzerinde tur attıktan sonra miting alanına iniş yaptı.





DUYANLARA DUYMAYANLARA

* Erdoğan, Cengiz Kurtoğlu’nun AK Parti için uyarladığı “Duyanlara Duymayanlara” şarkısına da eşlik etti.

* Katılımcılar, miting alanında dev Türk bayrağı açtı.

* Alanda “Gerçek Belediyecilik” videosu izletildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranlara yansıtılan yaklaşık 6 dakikalık videoda, 1990'lı yılların başında İstanbul'da yaşanan çöp ve su sıkıntısının yanı sıra hava kirliliği nedeniyle gazetelerin maske dağıttığı günler anlatıldı.

Pamukçu’ya rozet

‘Kuruluş ilkelerine bağlı kalmadığı’ gerekçesiyle Yeniden Refah Partisi’nden istifa eden İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, AK Parti’ye katıldı. Mitinge katılan Pamukçu’nun rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.







