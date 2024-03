İstanbul'da yeni bir dönem başlatacağız

Son hafta durmayacaklarını, gece gündüz demeden çalışacaklarını vurgulayan Erdoğan, “İnşallah 1 Nisan'da İstanbul yeniden sahiplerine kavuşsun” diye konuştu. Erdoğan, kendisinin de doğduğu, büyüdüğü, her nefesini hamdederek içine çektiği, her karışına aşkla bağlı olduğu İstanbul'un bugün bir başka güzel olduğunu kaydetti. Bugün coşkun akan ırmak misali yatağına sığmayan bir İstanbul gördüğünü dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu: “Bugün burada 31 Mart'ta şehrine sahip çıkmaya hazırlanan İstanbullu kardeşlerimi görüyorum. Her anı, başlı başına bir şiir olan bu güzel şehirde bugün bir kez daha sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.”