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Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu İstanbul mitinginde AK Parti'ye katıldı

Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu İstanbul mitinginde AK Parti'ye katıldı. Pamukçu'ya rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

15:09 - 24/03/2024 Pazar
Güncelleme: 15:44 - 24/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Suat Pamukçu, AK Parti'ye katıldı.
Suat Pamukçu, AK Parti'ye katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinden istifa eden Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu'ya, 'Büyük İstanbul Mitingi'nde AK Parti'ye katıldı. Pamukçu'ya rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

Pamukçu, geçtiğimiz ay, kurucuları arasında yer aldığı Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini duyurmuştu. Pamukçu açıklamasında, "Partimizin son genel seçimlerden sonra kuruluş inancı ve felsefesinden uzaklaştığını müşahede etmekteyim" ifadelerini kullanmıştı. Pamukçu, ayrıca aday tespitinde partinin temel görüşü yerine 'oy hesabı yapıldığını' ve inançlarıyla uyumlu olmayan kişilerin aday olarak gösterildiğini vurgulamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde yüz binlere seslendi: Kadim şehri CHP zulmünden kurtarmalıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde yüz binlere seslendi: Kadim şehri CHP zulmünden kurtarmalıyız

AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerine doğru en büyük mitinglerinden biri bugün İstanbul'da gerçekleşti. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi' önemli bir buluşmaya sahne oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, coşkulu kalabalığa hitap etti. "CHP'li İBB yönetiminde İstanbul 30 yıl geriye gitti" diyen Erdoğan, "Sağlam adam sağlam aday. İstanbul 1 Nisan'da yeniden gerçek sahiplerine kavuşacak. Eser ve hizmet siyasetini tekrar başlatacağız" ifadelerini kullandı. Mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren Erdoğan, "Utanmadan metro yaptım diyor. İstanbul'daki mevcut metroların tamamı bize ait. Zamanının yarısı kayakta, tatilde, yarısı genel başkanını devirmek için geçiyor. Kabahatlerini örtmek için engelleniyoruz yalanına sarılıyor" dedi.


#Suat Pamukçu
#AK Parti
#Recep Tayyip Erdoğan
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