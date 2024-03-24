Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu İstanbul mitinginde AK Parti'ye katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinden istifa eden Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu'ya, 'Büyük İstanbul Mitingi'nde AK Parti'ye katıldı. Pamukçu'ya rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
Pamukçu, geçtiğimiz ay, kurucuları arasında yer aldığı Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini duyurmuştu. Pamukçu açıklamasında, "Partimizin son genel seçimlerden sonra kuruluş inancı ve felsefesinden uzaklaştığını müşahede etmekteyim" ifadelerini kullanmıştı. Pamukçu, ayrıca aday tespitinde partinin temel görüşü yerine 'oy hesabı yapıldığını' ve inançlarıyla uyumlu olmayan kişilerin aday olarak gösterildiğini vurgulamıştı.