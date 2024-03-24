Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu İstanbul mitinginde AK Parti'ye katıldı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde konuştu. Kurum, "Öyle İstanbul hayal ediyoruz ki deprem endişesi kalmayacak. Trafik çile olmaktan çıkacak. Sokaklarının huzur ve güvenle dolduğu, kimsenin kendini yalnız hissetmediği İstanbul. Bugün İstanbul iş bilmez yönetimin elinde huzursuz ve mutsuz. İstanbul liyakatsizliğin kurbanı oldu. Depreme hazırlayacağız değdiler tek çivi çakmadılar. İstanbul'da trafik çileye dönüştü. İstanbul'un kaynaklarını yetim hakkıdır demeden balya balya kendi ikballeri için dağıttılar. Bunu da yüzleri kızarmadan savundular." dedi.